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Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме - РИА Новости, 02.10.2021
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:03
2021-10-02T19:03
в мире
сухум
южная осетия
абхазия
генеральная прокуратура рф
аслан бжания
анатолий бибилов
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СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.В четверг депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с четверга на пятницу другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД."Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича", - говорится в сообщении.В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место происшествия.Кроме того, прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинбой.
https://ria.ru/20211002/abkhaziya-1752759196.html
https://ria.ru/20211001/proverka-1752643402.html
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в мире, сухум, южная осетия, абхазия, генеральная прокуратура рф, аслан бжания, анатолий бибилов
19:03 02.10.2021
 
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме

Прокуратура Абхазии проведет проверку по фактам стрельбы двух депутатов в Сухуме

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода мира. Сухум
Города мира. Сухум - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
В четверг депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с четверга на пятницу другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД.
Автомобиль МВД Абхазии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 00:00
В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича", - говорится в сообщении.
В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место происшествия.
Кроме того, прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинбой.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:33
В Башкирии ищут мужчину, "проверявшего" школы с макетом автомата
 
В миреСухумЮжная ОсетияАбхазияГенеральная прокуратура РФАслан БжанияАнатолий Бибилов
 
 
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