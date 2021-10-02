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Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме - РИА Новости, 02.10.2021
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:03
2021-10-02T19:03
2021-10-02T19:03
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СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.В четверг депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с четверга на пятницу другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД."Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича", - говорится в сообщении.В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место происшествия.Кроме того, прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинбой.
https://ria.ru/20211002/abkhaziya-1752759196.html
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в мире, сухум, южная осетия, абхазия, генеральная прокуратура рф, аслан бжания, анатолий бибилов
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
Прокуратура Абхазии проведет проверку по фактам стрельбы двух депутатов в Сухуме