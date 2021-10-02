https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html

Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме

Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме - РИА Новости, 02.10.2021

Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме

Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:03

2021-10-02T19:03

2021-10-02T19:03

в мире

сухум

южная осетия

абхазия

генеральная прокуратура рф

аслан бжания

анатолий бибилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40729/54/407295454_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f140a3727ee60a44f609efd1cad60be0.jpg

СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура Абхазии проводит проверку по фактам стрельбы двух депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы в Сухуме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.В четверг депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и день независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции. Также в ночь с четверга на пятницу другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД."Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводится процессуальная проверка по сообщению о преступлении по факту стрельбы из огнестрельного оружия со стороны депутата Народного Собрания Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамовича", - говорится в сообщении.В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников министерства внутренних дел Абхазии, прибывших на место происшествия.Кроме того, прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия в направлении здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинбой.

https://ria.ru/20211002/abkhaziya-1752759196.html

https://ria.ru/20211001/proverka-1752643402.html

сухум

южная осетия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сухум, южная осетия, абхазия, генеральная прокуратура рф, аслан бжания, анатолий бибилов