https://ria.ru/20211002/sputniki-1752792699.html
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли - РИА Новости, 02.10.2021
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли
Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса",... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:35
2021-10-02T13:35
2021-10-02T13:36
наука
роскосмос
космос - риа наука
земля
анатолий петрукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса", опубликованного в YouTube."2022-2023: 4 малых космических аппарата "Ионосфера", - говорится на слайде, показанном в видео.В марте стало известно, что запуск первой пары "Ионосфер" отложен с 2021 года на 2022-й. В декабре 2020 года директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказывал РИА Новости, что запуск второй пары "Ионосфер" планируется в 2024 году.Спутники "Ионосфера" будут измерять динамику ионосферы Земли, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.
https://ria.ru/20210925/sputniki-1751752102.html
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, земля, анатолий петрукович
13:35 02.10.2021 (обновлено: 13:36 02.10.2021)
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли в 2022-2023 годах