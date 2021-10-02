https://ria.ru/20211002/sputniki-1752792699.html

Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли

Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли - РИА Новости, 02.10.2021

Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли

Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса",... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:35

2021-10-02T13:35

2021-10-02T13:36

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анатолий петрукович

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса", опубликованного в YouTube."2022-2023: 4 малых космических аппарата "Ионосфера", - говорится на слайде, показанном в видео.В марте стало известно, что запуск первой пары "Ионосфер" отложен с 2021 года на 2022-й. В декабре 2020 года директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказывал РИА Новости, что запуск второй пары "Ионосфер" планируется в 2024 году.Спутники "Ионосфера" будут измерять динамику ионосферы Земли, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.

https://ria.ru/20210925/sputniki-1751752102.html

https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html

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роскосмос, космос - риа наука, земля, анатолий петрукович