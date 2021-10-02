Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211002/sputniki-1752792699.html
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли - РИА Новости, 02.10.2021
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли
Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса",... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:35
2021-10-02T13:36
наука
роскосмос
космос - риа наука
земля
анатолий петрукович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса", опубликованного в YouTube."2022-2023: 4 малых космических аппарата "Ионосфера", - говорится на слайде, показанном в видео.В марте стало известно, что запуск первой пары "Ионосфер" отложен с 2021 года на 2022-й. В декабре 2020 года директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказывал РИА Новости, что запуск второй пары "Ионосфер" планируется в 2024 году.Спутники "Ионосфера" будут измерять динамику ионосферы Земли, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.
https://ria.ru/20210925/sputniki-1751752102.html
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, земля, анатолий петрукович
13:35 02.10.2021 (обновлено: 13:36 02.10.2021)
 
Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли

Россия отправит в космос четыре спутника для изучения ионосферы Земли в 2022-2023 годах

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуски четырёх российских малых спутников "Ионосфера" для исследования земной ионосферы планируются в 2022-2023 годах, следует из видео "Роскосмоса", опубликованного в YouTube.
"2022-2023: 4 малых космических аппарата "Ионосфера", - говорится на слайде, показанном в видео.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 11:03Наука
В Россию доставили 36 спутников OneWeb для запуска в октябре
В марте стало известно, что запуск первой пары "Ионосфер" отложен с 2021 года на 2022-й. В декабре 2020 года директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказывал РИА Новости, что запуск второй пары "Ионосфер" планируется в 2024 году.
Спутники "Ионосфера" будут измерять динамику ионосферы Земли, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.
Работа предприятия ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:49
В России стартовало производство первого спутника "Скиф"
 
НаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаЗемляАнатолий Петрукович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния