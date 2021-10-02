Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211002/spirs-1752779242.html
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства - РИА Новости, 02.10.2021
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства
Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:51
2021-10-02T13:31
в мире
бритни спирс
голливуд
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845872_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_6b08668432be1fad1931c435e6729f0d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ.Спирс была под опекой отца Джеймса Спирса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить отца звезды от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки."Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовы начать свою новую совместную жизнь... однако они хотят сделать это под новой крышей и без ограничений опекунства", - говорится в сообщении TMZ.По словам источников, они планируют дождаться, когда певица будет полностью контролировать свои финансы.Конкретной информации о месте, в котором пара хочет купить дом, нет, однако источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что Бритни и Сэм рассматривают варианты в районе Голливуда.
https://radiosputnik.ria.ru/20211001/spirs-1752644112.html
https://ria.ru/20210922/spears-1751248643.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845872_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_18495d50b0cd775df0beb00add54c87e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бритни спирс, голливуд, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни
10:51 02.10.2021 (обновлено: 13:31 02.10.2021)
 
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства

Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства, сообщил портал TMZ

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ.
Спирс была под опекой отца Джеймса Спирса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить отца звезды от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки.
Американская певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:35
Свободная Бритни Спирс отпраздновала выход из-под опеки голой
"Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовы начать свою новую совместную жизнь... однако они хотят сделать это под новой крышей и без ограничений опекунства", - говорится в сообщении TMZ.
По словам источников, они планируют дождаться, когда певица будет полностью контролировать свои финансы.
Конкретной информации о месте, в котором пара хочет купить дом, нет, однако источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что Бритни и Сэм рассматривают варианты в районе Голливуда.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 11:23Культура
Netflix выпустил тизер документального фильма о Бритни Спирс
 
ШоубизВ миреБритни СпирсГолливудШоу-бизнесНовости культурыСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния