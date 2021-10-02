10:51 02.10.2021 (обновлено: 13:31 02.10.2021)
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства
Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства, сообщил портал TMZ
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ.
Спирс была под опекой отца Джеймса Спирса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить отца звезды от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки.
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"Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовы начать свою новую совместную жизнь... однако они хотят сделать это под новой крышей и без ограничений опекунства", - говорится в сообщении TMZ.
По словам источников, они планируют дождаться, когда певица будет полностью контролировать свои финансы.
Конкретной информации о месте, в котором пара хочет купить дом, нет, однако источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что Бритни и Сэм рассматривают варианты в районе Голливуда.
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