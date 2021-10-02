https://ria.ru/20211002/spirs-1752779242.html

Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства

Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства - РИА Новости, 02.10.2021

Бритни Спирс хочет купить новый дом после окончания опекунства

Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:51

2021-10-02T10:51

2021-10-02T13:31

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс вместе со своим женихом Сэмом Асгари планируют приобрести новый дом после окончательного снятия опеки, сообщает портал TMZ.Спирс была под опекой отца Джеймса Спирса с 2008 года. Американский суд постановил отстранить отца звезды от опеки над дочерью и назначить ему временную замену. Вместо отца контролировать имущество Бритни Спирс будет бухгалтер Джон Забель, который, по данным телеканала CNN, был выбран самой певицей и ее адвокатом. Личным опекуном Спирс продолжает оставаться специализирующаяся в этой сфере Джоди Монтгомери. Ожидается, что суд назначит новые слушания для решения вопроса об окончательном снятии опеки."Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари готовы начать свою новую совместную жизнь... однако они хотят сделать это под новой крышей и без ограничений опекунства", - говорится в сообщении TMZ.По словам источников, они планируют дождаться, когда певица будет полностью контролировать свои финансы.Конкретной информации о месте, в котором пара хочет купить дом, нет, однако источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что Бритни и Сэм рассматривают варианты в районе Голливуда.

https://radiosputnik.ria.ru/20211001/spirs-1752644112.html

https://ria.ru/20210922/spears-1751248643.html

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в мире, бритни спирс, голливуд, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни