https://ria.ru/20211002/spiker-1752832680.html
Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября
Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября - РИА Новости, 02.10.2021
Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября
Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщила РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:26
2021-10-02T23:26
2021-10-02T23:26
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.Глава партии Александр Корниенко ранее в комментарии изданию "Lb.ua" заявил, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября."На (заседании – ред.) фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины от занимаемой должности", - написала Палийчук в своем Telegram.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html
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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, александр корниенко
Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября
Депутаты "Слуги народа" намерены начать процедуру отзыва спикера Рады 4 октября
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости.
Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине
намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады
Дмитрия Разумкова, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
Глава партии Александр Корниенко
ранее в комментарии изданию "Lb.ua"
заявил, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября.
"На (заседании – ред.) фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины от занимаемой должности", - написала Палийчук в своем Telegram.
Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.