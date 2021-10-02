https://ria.ru/20211002/spiker-1752832680.html

Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября

Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября - РИА Новости, 02.10.2021

Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября

Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщила РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T23:26

2021-10-02T23:26

2021-10-02T23:26

в мире

украина

верховная рада украины

дмитрий разумков

александр корниенко

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине намерены на следующей неделе инициировать отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.Глава партии Александр Корниенко ранее в комментарии изданию "Lb.ua" заявил, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября."На (заседании – ред.) фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины от занимаемой должности", - написала Палийчук в своем Telegram.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу днем один из депутатов фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html

https://ria.ru/20210930/genprokuror-1752504497.html

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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, александр корниенко