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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211002/siriya-1752819362.html
В Идлибе боевики перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту
В Идлибе боевики перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту - РИА Новости, 02.10.2021
В Идлибе боевики перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, сообщает сирийское РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:35
2021-10-02T20:12
война в сирии
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хама (город)
идлиб (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что в транспортировке им помогали иностранные специалисты. Эти боеприпасы планируют использовать, чтобы организовать провокацию и обвинить сирийскую армию в использовании химоружия.По данным источников, боеголовки начинили "хлором" и "зарином". Террористы намерены обстрелять контролируемый ими же район города Джсир аш-Шугур и конкретно поселение Бадама."Две машины были отправлены в направлении одной из деревень, захваченных "Джебхат ан-Нусрой"* в долине Аль-Габ. Еще четыре ракеты на машине скорой помощи доставили в поселение Ихсим в районе Джабаль аз-Завия", — приводит агентство слова собеседника.Ранее сирийская армия открыла огонь по объектам "Джебхат ан-Нусры"* на юге провинции Идлиб, в частности в районе города Джиср эш-Шугур.*Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210929/siriya-1752410613.html
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в мире, сирия, хама (город), идлиб (мухафаза), россия
19:35 02.10.2021 (обновлено: 20:12 02.10.2021)
 
В Идлибе боевики перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту

САНА: террористы в сирийском Идлибе перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту

© AP Photo / Ghaith AlsayedСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что в транспортировке им помогали иностранные специалисты. Эти боеприпасы планируют использовать, чтобы организовать провокацию и обвинить сирийскую армию в использовании химоружия.
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По данным источников, боеголовки начинили "хлором" и "зарином". Террористы намерены обстрелять контролируемый ими же район города Джсир аш-Шугур и конкретно поселение Бадама.
"Две машины были отправлены в направлении одной из деревень, захваченных "Джебхат ан-Нусрой"* в долине Аль-Габ. Еще четыре ракеты на машине скорой помощи доставили в поселение Ихсим в районе Джабаль аз-Завия", — приводит агентство слова собеседника.
Ранее сирийская армия открыла огонь по объектам "Джебхат ан-Нусры"* на юге провинции Идлиб, в частности в районе города Джиср эш-Шугур.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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