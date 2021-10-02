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В Испании позавидовали счастью россиян из-за цен на коммуналку
В Испании позавидовали счастью россиян из-за цен на коммуналку
В Испании позавидовали счастью россиян из-за цен на коммуналку
Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и Испании. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:42
2021-10-02T16:15
в мире
испания
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и Испании.Репортер пообщался с адвокатом из Москвы Татьяной, которая часто посещает европейские страны, особенно Италию. Женщина призналась, что не хочет переезжать на Запад, несмотря на более высокие доходы."Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", — пояснила она.Мархинедас отметил, что россиянка лишь констатировала факт: в Европе эта статья расходов куда ощутимее. По его мнению, "энергетическая бедность" в России относится к научной фантастике, так как цены на энергоносители в стране намного ниже, чем в Западной Европе. Он объяснил это тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств."Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле", — добавил корреспондент.В подтверждение своих слов он приводит данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля. — Прим. ред.), в то время как в Испании эти цифры составляют 0,223 доллара (16 рублей. — Прим. ред.). Также репортер рассказал о среднемесячном счете за электричество. Например, владельцы московской квартиры площадью 70 квадратных метров в месяц платят около 1700 рублей, что меньше 20 евро."Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа &lt;…&gt; получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре", — продолжил Мархинедас.Он напомнил о новогодней иллюминации в Москве и других крупных городах, отметив, что она отличается особенной яркостью и внушительностью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211001/rolik-1752665995.html
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в мире, испания, россия
15:42 02.10.2021 (обновлено: 16:15 02.10.2021)
 
В Испании позавидовали счастью россиян

В Испании заявили о счастье россиян из-за цен на ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Красную площадь и Кремль в Москве
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и Испании.
Репортер пообщался с адвокатом из Москвы Татьяной, которая часто посещает европейские страны, особенно Италию. Женщина призналась, что не хочет переезжать на Запад, несмотря на более высокие доходы.
"Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", — пояснила она.
Мархинедас отметил, что россиянка лишь констатировала факт: в Европе эта статья расходов куда ощутимее. По его мнению, "энергетическая бедность" в России относится к научной фантастике, так как цены на энергоносители в стране намного ниже, чем в Западной Европе. Он объяснил это тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств.
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"Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле", — добавил корреспондент.
В подтверждение своих слов он приводит данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля. — Прим. ред.), в то время как в Испании эти цифры составляют 0,223 доллара (16 рублей. — Прим. ред.). Также репортер рассказал о среднемесячном счете за электричество. Например, владельцы московской квартиры площадью 70 квадратных метров в месяц платят около 1700 рублей, что меньше 20 евро.
"Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <…> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре", — продолжил Мархинедас.
Он напомнил о новогодней иллюминации в Москве и других крупных городах, отметив, что она отличается особенной яркостью и внушительностью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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