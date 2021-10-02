02:25 02.10.2021 (обновлено: 02:26 02.10.2021)
Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
Лукашенко: заявления об организации спецслужбами посадки Ryanair являются фантазией
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазией заявления, что белорусские спецслужбы "организовали" посадку самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.
"Понимаете, я не собираюсь в чем-либо признаваться вам, я не под следствием. Пожалуйста, внимательнее выбирайте слова… Для спецслужб проведение подобной операции без нарушений международного права или инструкций дорого обошлось бы. Это ваша фантазия", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу CNN. Слова президента Белоруссии приводятся в обратном переводе с английского языка.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.