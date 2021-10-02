https://ria.ru/20211002/samolet-1752763113.html

Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair

Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair - РИА Новости, 02.10.2021

Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазией заявления, что белорусские спецслужбы "организовали" посадку самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T02:25

2021-10-02T02:25

2021-10-02T02:26

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

ryanair

роман протасевич

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазией заявления, что белорусские спецслужбы "организовали" посадку самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20210829/ryanair-1747757762.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ryanair, роман протасевич