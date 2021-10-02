https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752775705.html

Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными

Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными - РИА Новости, 02.10.2021

Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Об этом политик заявил в письме, которое он написал,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:09

2021-10-02T10:09

2021-10-02T10:43

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772980_0:153:1823:1178_1920x0_80_0_0_c187932aa9178f389a75aa5513683532.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Об этом политик заявил в письме, которое он написал, находясь в заключении в Рустави. В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот. Сам политик говорил ранее, что намеревался вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления. Голосование проходит сегодня: жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов.В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их суды продолжают рассматривать.

https://ria.ru/20211001/pomilovanie-1752757958.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии