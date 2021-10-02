10:09 02.10.2021 (обновлено: 10:43 02.10.2021)
Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными
Экс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал фальшивыми приговоры, на основании которых его задержали. Об этом политик заявил в письме, которое он написал, находясь в заключении в Рустави.
"Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности... От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках", — говорится в обращении, которое распространил в Фейсбуке его адвокат, глава оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе завил, что экс-президент планировал совершить в республике госпереворот.
Сам политик говорил ранее, что намеревался вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления. Голосование проходит сегодня: жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их суды продолжают рассматривать.