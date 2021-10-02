https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752769792.html

В Грузии заявили, что Саакашвили пытался совершить госпереворот

В Грузии заявили, что Саакашвили пытался совершить госпереворот - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии заявили, что Саакашвили пытался совершить госпереворот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в республике государственный переворот, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта"... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:49

2021-10-02T08:49

2021-10-02T09:54

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал совершить в республике государственный переворот, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления", — сказал Кобахидзе журналистам.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому — к шести. Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Их все суды продолжают рассматривать.

https://ria.ru/20211002/otnosheniya-1752766921.html

https://ria.ru/20211002/saakashkvili-1752768047.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, задержание саакашвили в грузии