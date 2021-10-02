https://ria.ru/20211002/rpts-1752804320.html

Митрополит Иларион заявил, что РПЦ озабочена судьбой косовских сербов

Митрополит Иларион заявил, что РПЦ озабочена судьбой косовских сербов - РИА Новости, 02.10.2021

Митрополит Иларион заявил, что РПЦ озабочена судьбой косовских сербов

Русская православная церковь (РПЦ) озабочена положением сербов в Косово, а также сохранностью косовских монастырей и храмов Сербской православной церкви (СПЦ),... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:04

2021-10-02T16:04

2021-10-02T16:04

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косово

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) озабочена положением сербов в Косово, а также сохранностью косовских монастырей и храмов Сербской православной церкви (СПЦ), заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."В Косово находятся главные святыни Сербской церкви, там находятся величественные монастыри с уникальными фресками. И мы очень озабочены тем, какова будет судьба этих монастырей и этих фресок, но более всего, конечно, мы озабочены судьбой сербского населения в Косовском крае. И мы надеемся, что будет найдено такое политическое решение, которое не будет односторонним, а удовлетворит обе стороны", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Митрополит отметил, что не удивлен реакции Сербии на происходящее, а РПЦ всегда последовательно выступает в поддержку СПЦ и ее интересов на всей ее исторической канонической территории, включающей и Косово.Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держат блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.В четверг переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края до 16.00 (17.00 мск) 2 октября будет отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы снимут блокаду трассы. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.В субботу военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД самопровозглашенной республики и присутствовать при снятии сербами блокады.

https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html

https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html

косово

сербия

брюссель

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в мире, косово, сербия, нато, миг-29, ми-35, брюссель, русская православная церковь, московский патриархат