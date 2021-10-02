02:16 02.10.2021 (обновлено: 02:21 02.10.2021)
Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
Лукашенко: Украина не передавала Белоруссии данные о 33 россиянах в 2020 году
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью версию, что данные о 33 россиянах, которые были задержаны в республике в 2020 году, белорусской стороне передало украинское руководство.
"Абсолютная ложь. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины, не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу CNN, комментируя слова американского журналиста, что белорусское правительство информировано кем-то из высокопоставленных лиц Украины об этой группе. Отрывок из интервью опубликовало белорусское издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.
Генпрокуратура РФ 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.