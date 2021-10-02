https://ria.ru/20211002/rossiyane-1752762962.html

Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году

Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году - РИА Новости, 02.10.2021

Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью версию, что данные о 33 россиянах, которые были задержаны в республике в 2020 году, белорусской стороне... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T02:16

2021-10-02T02:16

2021-10-02T02:21

в мире

украина

киев

белоруссия

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

александр лукашенко

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью версию, что данные о 33 россиянах, которые были задержаны в республике в 2020 году, белорусской стороне передало украинское руководство.Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа 2020 года.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.Генпрокуратура РФ 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20210908/fsb-1749166188.html

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киев

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, белоруссия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, россия, задержание россиян под минском