https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html

Раскрыты сенсационные подробности убийства царской семьи

Раскрыты сенсационные подробности убийства царской семьи

Раскрыты сенсационные подробности убийства царской семьи

Следственный комитет России представил первый том книги "Преступление века", где подробно описаны обстоятельства убийства царской семьи Романовых 17 июля... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:00

2021-10-02T08:00

2021-10-02T10:45

религия

москва

лев троцкий

московская патриархия

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

павел медведев

царское село

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Следственный комитет России представил первый том книги "Преступление века", где подробно описаны обстоятельства убийства царской семьи Романовых 17 июля 1918-го. Опубликованные данные не только реконструируют произошедшее в деталях, но и опровергают расхожие мифы о трагедии. О сенсационных результатах расследования — в материале РИА Новости.Кто отдал приказ?Начальник исполкома Уральского областного совета Александр Белобородов достает из письменного стола лист бумаги. Это отчет о казни последнего русского царя, который надо срочно отправить в Москву. Текст написан карандашом, чтобы можно было внести правки, — документ составляли заранее.Но Белобородов торопится и поэтому берет в руки чернильное перо. Взгляд останавливается на фразе "раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения бывшего царя". "И его семьи", — добавляет чернилами чиновник. Затем поправляет еще несколько фраз.Глава исполкома нервничал: все пошло не по плану. Ведь изначально вообще хотели убить только императора Николая с наследником. Вариант согласовывали с Кремлем, но там молчали.Долгие годы было непонятно, кто приказал ликвидировать царскую семью: большевистская верхушка или же местная власть. Согласно опубликованным СК России материалам, революционеры спорили о судьбе монарха. Одни предлагали немедленно его уничтожить — прежде всего представители левых эсеров в Уральском облисполкоме. Другие хотели масштабно обставить "последние дни царизма": Ленин продвигал идею всенародного суда, который окончится смертным приговором. Вождь планировал сделать процесс максимально публичным в пропагандистских целях. Обвинителем должен был выступить сам Лев Троцкий, на тот момент самый популярный и авторитетный из политбюро.Однако отцы революции не учли одного: к столице Урала быстро продвигались чехословацкие корпуса белогвардейцев. К началу июля 1918-го стало ясно, что город вот-вот возьмут. Уральский облисполком закидывал центр телеграммами только с одним вопросом: "Что делать с царем?"На местах не хотели самостоятельно решать судьбу столь значимой фигуры. В Москве тоже никто не брал на себя ответственность, опасаясь народной мести.Официального приказа об убийстве, по сути, не поступило. Из представленных СК архивов следует, что центр даже раздумывал, как "отмыться": мол, это самодеятельность на Урале. Но свидетельства очевидцев сходятся: на самом деле политбюро было в курсе.Кто исполнитель?Поэтому казнь Романовых засекретили. И придумали повод: царская семья от слуг прознала о наступлении белых и разработала план побега. Государь с женой, наследниками и дочерями, утверждали большевики, уже пытались скрыться — в Тобольске. Там они с середины августа 1917-го по конец апреля 1918-го находились в ссылке. До этого с момента отречения императора монарших особ держали под арестом в Царском селе.Последним пристанищем стал дом купца Ипатьева в Екатеринбурге. За пару недель до гибели здесь сменилась охрана: новым комендантом назначили Якова Юровского. Именно он вместе с Петром Ермаковым, Михаилом Медведевым (Кудриным) и Петром Медведевым обсуждали, кого и как казнить. Сначала думали только про Романовых — но один вспомнил, как кто-то из прислуги передавал узникам письма из внешнего мира. В итоге решили убить всех семерых членов семьи и четырех слуг: врача Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, лакея Алексея Труппа и горничную Анну Демидову. Лишь одиннадцатилетнего поваренка Леню Седнева пощадили. Накануне казни тот, по воспоминаниям царицы Александры Федоровны, "неожиданно исчез". Как стало известно из новых материалов, надзиратели вывезли его якобы к дяде. А на самом деле отдали в детдом.И, оказывается, палачи долго выбирали способ убийства Романовых. Например, предлагали закидать бомбами — "так надежнее". Но начальник охраны возразил: сверху приказали сделать все по-тихому. По этой же причине отмели и другой вариант — расстрелять, пока все в доме спят. Надзиратели боялись, что соседи услышат выстрелы.Тогда же, вечером 16 июля, определили состав расстрельной команды. Юровский отобрал на дело "латышей" — так называли надзирателей из внешнего периметра охраны. Речь о двух прибалтах, венгре и четырех русских. Тем самым убийство царской семьи не было исключительно "делом рук евреев" — этот антисемитский миф активно тиражировали на протяжении десятилетий.Однако большинство "латышей", узнав про то, что им предстоит убить дочерей царя, отказались. "Ну, может быть девушки… знаете, проявляли такую любезность, улыбки расточали этим постовым, и у них создалось такое впечатление, что им… Короче, струсили, я думаю, просто, чего там говорить", — расскажет спустя годы один из палачей Григорий Никулин.В итоге все же набрали 13 человек, преимущественно русских.Кто выжил?В ночь на 17 июля узников неожиданно разбудили и велели собираться в дорогу, но при этом "ничего не брать с собой". На улице гудел мотор грузовика — его завели специально, чтобы приглушить звуки выстрелов. Романовы подумали, что туда можно погрузить вещи, поэтому все же взяли с собой пару мешков, а также постельное белье и подушки. Захватили и трех собачек. А драгоценности, коих было немало, припрятали: императрица и дочери вшили их в корсеты.Нашли бриллианты уже после расстрела, который четко спланировали: палачи заранее распределили жертв между собой. Многие хотели убить именно государя, но эту "почетную роль" взял на себя Юровский. Он же зачитал приговор, полный текст которого не сохранился. Следователи восстановили последние слова: "А потому ваша жизнь покончена!"После этой фразы вместо коменданта первым внезапно выстрелил Петр Ермаков — началась беспорядочная пальба. Когда дым рассеялся, выяснилось, что погибли не все: три великие княжны — Татьяна, Ольга и Анастасия — остались живы благодаря вшитым в корсет бриллиантам.Дальше началось самое страшное. Палачи хотели заколоть княжон штыками: но тоже помешали бриллианты. В итоге Татьяну и Ольгу, сидевших на корточках, расстреляли в упор в голову. Так же поступили и с наследником.Анастасия — младшая дочь — притворилась мертвой. Палачи поняли это не сразу — только когда стали грузить тела на носилки. Она "страшно визжала", пока ее добивали штыками и прикладами. Увидев это, матерый солдат Павел Медведев, один из палачей, выбежал на улицу, и его вырвало.СК России пришел к выводу: никто из жертв не уцелел. Тем самым следователи окончательно опровергли расхожий миф про Анастасию, которой якобы удалось бежать в Европу.Где похоронили?Опубликованные материалы пролили свет на еще одну тайну гибели Романовых. Дело в том, что уже несколько десятков лет спорят, где их на самом деле похоронили. По официальной версии РПЦ, тела членов царской семьи сбросили в шахту в урочище Ганина Яма. Там сейчас стоит известный монастырь.Однако в конце 1970-х предполагаемые останки жертв нашли в местечке Поросенков Лог, что в нескольких километрах. В 1990-е экспертиза признала их подлинность, но Московская патриархия с выводами не согласилась. В итоге в 2015-м СК России начал новое, полномасштабное расследование.Согласно материалам следствия, Юровский действительно хотел оставить тела в Ганиной Яме. Для этого подготовили специальную группу рабочих Верх-Исетского завода: те сильно возмутились, когда к ним приехал грузовик с трупами.Выбрали одну из ям глубиной в несколько метров. На дне была вода, а под ней, как подумали палачи, вязкая тина: она-то и затянет тела, чтобы их никто никогда не нашел.Но, оказалось, дно заледенело. Большевики испугались: уже светало, скоро крестьяне выйдут на работы. Поэтому Юровский решил поступить по-другому: расчленить тела, часть останков растворить в серной кислоте, остальные — сжечь. Весь день 17 июля палачи "добывали керосин". К яме приставили охрану, объяснив местным, что ведут "разыскные мероприятия".В ночь с 17 на 18 июля в Ганиной Яме развели костры. Уничтожали тела медленно: члены команды устали, к тому же переругались из-за найденных бриллиантов. Горючки не жалели, но это не помогло: неожиданно пошел сильный дождь. Ничего не оставалось, как поехать на близлежащий Московский тракт, возле которого было несколько глубоких шахт.И тут неудача: грузовики застряли в грязи. Пришлось спешно копать могилу самим, чтобы успеть до рассвета. Но неожиданно на дорогу вышел крестьянин: видимо, собрался пораньше на работы. И он, вот совпадение, оказался знакомым Петра Ермакова.В конце концов палачи перезахоронили останки в Поросенковом Логу. Это следует как из показаний членов расстрельной команды, так и из рассказов местных жителей. Впрочем, большевики надежно спрятали тела: расследование белогвардейцев, захвативших Екатеринбург летом 1918-го, ни к чему не привело.Обстоятельства преступления удалось реконструировать лишь спустя сто лет. Следственный комитет России пока опубликовал только первую часть, впереди еще два тома. В них будут представлены результаты начатой в 2015-м экспертизы царских останков.

https://ria.ru/20180717/1524659007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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