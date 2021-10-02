https://ria.ru/20211002/ritual-1752714894.html

Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов

Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов - РИА Новости, 02.10.2021

Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов

В Центрального хуруле (храме) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" со второго по шестое октября продут ежегодные тантрические ритуалы, цель которых -... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:30

2021-10-02T00:30

2021-10-02T02:55

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Центрального хуруле (храме) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" со второго по шестое октября продут ежегодные тантрические ритуалы, цель которых - очиститься и преодолеть препятствия в духовной практике, рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).Программа ежегодных тантрических ритуалов размещена на сайте хурла, в этом году они пройдут в онлайн-режиме с трансляцией в YouTube. Так, второго октября пройдет ритуал призвания благополучия и богатства "Янгдруб", 3 октября – "Джинсег" или огненная пуджа, 5 октября – "Торгьяк" – ритуал устранения препятствий и 6 октября – "Танграк Кангсо"."В центральном хуруле Калмыкии есть традиция проведения особенных ритуалов раз в год. Их проводят, прежде всего, чтобы не было препятствий для развития Дхармы (спасительное учение в буддизме – ред.), в буддийской практике и для общего благополучия", - сказал Киришов.Он отметил, что традиция проведения ежегодных ритуалов была рекомендована Калмыкам Далай-ламой XIV. "Раньше мы действительно испытывали определенные трудности в нашей работе, но с началом проведения этих ритуалов наше дело по возрождению буддизма в Калмыкии, работа хурула, действительно начали стремительно развиваться", - подчеркнул администратор.По его словам, во многих буддийских монастырях есть традиции проведения особых ежегодных ритуалов, в основном эти ритуалы посвящены божествам-защитникам Дхармы, в Центральном хуруле Калмыкии проводят четыре ритуала: Янгдруб, Джинсек, Торкьяк и Танграк кангсо."Ритуал Янгдруб представляет собой ритуал призвания благополучия. Многие называют его ритуалом призвания богатства, но мы всегда отмечаем, что призвание богатства не означает только материальное богатство, это, можно сказать, совокупность всего, что нужно человеку для благополучия: в том числе удача, условия для жизни и духовной практики. Куда важнее иметь духовное богатство, нежели материальное", - подчеркнул Киришов.Для ритуала Джинсек или огненной пуджи готовят специальные подношения божеству огня, каждое из которых несёт определенный смысл: долголетие, здоровье, устранение препятствий, очищение, достижения сидхи, пояснил собеседник агентства."Торкьяк - ритуал устранения препятствий, очищения всего негативного. Во время этого ритуала монахи бросают в костер специально приготовленные торма (подношение в виде продуктов – ред.) и вместе с ним в костре сжигается все негативное, что мы накопили",- рассказал Йонтен-гелонг.А в последний день – 6 октября - проведут Танграк кангсо, "ритуал благодарности защитникам Учения". "Во время ритуала монахи читают тексты восхваления, умилостивления защитников, благодарят их за покровительство и просят и дальше продолжать помогать нам на пути к просветлению", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210607/mandala-1735994719.html

https://ria.ru/20210802/predstavitel-1744031470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

буддизм, республика калмыкия, youtube