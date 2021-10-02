https://ria.ru/20211002/reabilitatsiya-1752783248.html
Правительство упростило получение услуг и средств реабилитации инвалидам
Правительство упростило получение услуг и средств реабилитации инвалидам - РИА Новости, 02.10.2021
Правительство упростило получение услуг и средств реабилитации инвалидам
Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для инвалидов,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:37
2021-10-02T11:37
2021-10-02T11:37
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для инвалидов, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина."Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что после введенных изменений граждане смогут подавать полный пакет документов в виде сканов, а при запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении."Таким образом можно будет получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание", - отмечается в сообщении.Добавляется, что принятое решение является частью масштабной работы, которую ведет правительство РФ, "чтобы гражданам не приходилось тратить время на посещение инстанций и подачу бумажных документов."
https://ria.ru/20211001/rebenok-1752720321.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, правительство рф, россия
Правительство упростило получение услуг и средств реабилитации инвалидам
Правительство упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Правительство России
по поручению президента РФ Владимира Путина
упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для инвалидов, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин
, сообщается на сайте
кабмина.
"Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после введенных изменений граждане смогут подавать полный пакет документов в виде сканов, а при запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении.
"Таким образом можно будет получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода, взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что принятое решение является частью масштабной работы, которую ведет правительство РФ, "чтобы гражданам не приходилось тратить время на посещение инстанций и подачу бумажных документов."