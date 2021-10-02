Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html
"Ужасный конец": на Украине схватились за голову из-за плана раздела страны
"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны - РИА Новости, 02.10.2021
"Ужасный конец": на Украине схватились за голову из-за плана раздела страны
Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T04:05
2021-10-02T04:05
в мире
украина
венгрия
косово
белоруссия
румыния
польша
евгений мураев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране.Политик подчеркнул, что он негативно относится к неконтролируемой "уличной демократии", так как Украина, по его словам, может не пережить "третьего Майдана".Бывший депутат также обратился к тем украинцам, которые думают, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.
https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html
украина
венгрия
косово
белоруссия
румыния
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, венгрия, косово, белоруссия, румыния, польша, евгений мураев, россия
04:05 02.10.2021
 
"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны

Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране.
Политик подчеркнул, что он негативно относится к неконтролируемой "уличной демократии", так как Украина, по его словам, может не пережить "третьего Майдана".
"На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят", — заявил Мураев.
Бывший депутат также обратился к тем украинцам, которые думают, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
03:43
На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
 
В миреУкраинаВенгрияКосовоБелоруссияРумынияПольшаЕвгений МураевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния