"Ужасный конец": на Украине схватились за голову из-за плана раздела страны

"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране.
Политик подчеркнул, что он негативно относится к неконтролируемой "уличной демократии", так как Украина, по его словам, может не пережить "третьего Майдана".
"На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят", — заявил Мураев.
Бывший депутат также обратился к тем украинцам, которые думают, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.