https://ria.ru/20211002/razdel-1752764040.html

"Ужасный конец": на Украине схватились за голову из-за плана раздела страны

"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны - РИА Новости, 02.10.2021

"Ужасный конец": на Украине схватились за голову из-за плана раздела страны

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T04:05

2021-10-02T04:05

2021-10-02T04:05

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евгений мураев

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране.Политик подчеркнул, что он негативно относится к неконтролируемой "уличной демократии", так как Украина, по его словам, может не пережить "третьего Майдана".Бывший депутат также обратился к тем украинцам, которые думают, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.

https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

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в мире, украина, венгрия, косово, белоруссия, румыния, польша, евгений мураев, россия