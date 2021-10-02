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Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков
Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков - РИА Новости, 02.10.2021
Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков
В акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции в субботу приняли участие 47 тысяч 935 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:34
2021-10-02T23:37
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. В акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции в субботу приняли участие 47 тысяч 935 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД страны.В субботу в Париже, а также по всей Франции двенадцатый раз подряд прошли манифестации против санитарных пропусков.В течение последних недель число участников акций снижается.Отмечается, что в Париже, где в субботу прошли пять шествий, на улицы вышли 5 тысяч 335 человек.Манифестации проходили в целом мирно, в ходе них было задержано три человека.В прошлую субботу, 25 сентября, в демонстрациях по всей Франции участвовали 64 тысячи человек, в Париже - 7,2 тысячи.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
https://ria.ru/20210925/demonstratsiya-1751821017.html
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в мире, париж, франция, протесты, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:34 02.10.2021 (обновлено: 23:37 02.10.2021)
 
Во Франции прошли манифестации против санитарных пропусков

В протестах против санитарных пропусков во Франции приняли участие 47 тысяч 935 человек

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники во время протестов против COVID-ограничений в Париже
Участники во время протестов против COVID-ограничений в Париже - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. В акциях протеста против санитарных пропусков по всей Франции в субботу приняли участие 47 тысяч 935 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД страны.
В субботу в Париже, а также по всей Франции двенадцатый раз подряд прошли манифестации против санитарных пропусков.
В течение последних недель число участников акций снижается.
Отмечается, что в Париже, где в субботу прошли пять шествий, на улицы вышли 5 тысяч 335 человек.
Манифестации проходили в целом мирно, в ходе них было задержано три человека.
В прошлую субботу, 25 сентября, в демонстрациях по всей Франции участвовали 64 тысячи человек, в Париже - 7,2 тысячи.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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