https://ria.ru/20211002/protesty-1752831370.html

В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили

В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили

Обстановка в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления вечером в субботу спокойная, акций протеста оппозиции, в том числе в поддержку бывшего... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:46

2021-10-02T22:46

2021-10-02T23:19

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

рустави

единое национальное движение

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Обстановка в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления вечером в субботу спокойная, акций протеста оппозиции, в том числе в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре Тбилиси можно увидеть только разъезжающих с грузинскими флагами сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которые празднуют победу на выборах, сигналя редким прохожим.Обстановка возле тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, спокойная, нет ни усиления полиции, ни митингующих в его поддержку.Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Грузии, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди". Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/popytka-1752829908.html

грузия

тбилиси

рустави

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии