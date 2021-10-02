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В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили
В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021
В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили
Обстановка в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления вечером в субботу спокойная, акций протеста оппозиции, в том числе в поддержку бывшего... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T22:46
2021-10-02T23:19
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
рустави
единое национальное движение
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Обстановка в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления вечером в субботу спокойная, акций протеста оппозиции, в том числе в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.В центре Тбилиси можно увидеть только разъезжающих с грузинскими флагами сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которые празднуют победу на выборах, сигналя редким прохожим.Обстановка возле тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, спокойная, нет ни усиления полиции, ни митингующих в его поддержку.Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Грузии, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди". Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии
22:46 02.10.2021 (обновлено: 23:19 02.10.2021)
 
В Тбилиси сообщили об отсутствии протестов в поддержку Саакашвили

В Тбилиси сообщили об отсутствии протеста в поддержку заключенного в тюрьму Саакашвили

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтраны мира. Грузия
Страны мира. Грузия - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Обстановка в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления вечером в субботу спокойная, акций протеста оппозиции, в том числе в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.
В центре Тбилиси можно увидеть только разъезжающих с грузинскими флагами сторонников правящей партии "Грузинская мечта", которые празднуют победу на выборах, сигналя редким прохожим.
Обстановка возле тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, спокойная, нет ни усиления полиции, ни митингующих в его поддержку.
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Грузии, у партии Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди". Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.
Ранее экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину с Украины к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиРуставиЕдиное национальное движениеЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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