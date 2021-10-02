https://ria.ru/20211002/protesty-1752829043.html

В Бразилии начались протесты против президента Болсонару

В Бразилии начались протесты против президента Болсонару - РИА Новости, 02.10.2021

В Бразилии начались протесты против президента Болсонару

Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии, протестующие требуют его импичмента. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T21:56

2021-10-02T21:56

2021-10-02T23:18

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жаир болсонару

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 окт - РИА Новости. Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии, протестующие требуют его импичмента.В протестной акции в Рио-де-Жанейро участвуют общественные движения, союзы и левые партии PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede и PDT, протест проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы намеревались привлечь центристов и правоцентристов, но они не присоединились к выступлениям.Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют манифестанты, касаются жертв пандемии, число которых приблизилось к 600 тысячам, задержек в закупках вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.Протестующие высказывались за возвращение к власти бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который лидирует по популярности в обществе. Выборы президента пройдут в Бразилии в 2022 году.Сам Лула не присутствовал на марше, однако кандидат от лейбористов (PDT) Чиро Гомеш призвал к единству левые силы, чтобы отстранить от власти нынешнего президента.Демонстрации 2 октября в Бразилии - пятая общенациональная акция протеста левых сил против правительства Болсонару с мая этого года.

https://ria.ru/20210921/bolsonaru-1751085020.html

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в мире, бразилия, протесты, жаир болсонару