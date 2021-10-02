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В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару - РИА Новости, 02.10.2021
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии, протестующие требуют его импичмента. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:56
2021-10-02T21:56
2021-10-02T23:18
в мире
бразилия
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жаир болсонару
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 окт - РИА Новости. Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару проходят в крупных городах Бразилии, протестующие требуют его импичмента.В протестной акции в Рио-де-Жанейро участвуют общественные движения, союзы и левые партии PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede и PDT, протест проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы намеревались привлечь центристов и правоцентристов, но они не присоединились к выступлениям.Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют манифестанты, касаются жертв пандемии, число которых приблизилось к 600 тысячам, задержек в закупках вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.Протестующие высказывались за возвращение к власти бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который лидирует по популярности в обществе. Выборы президента пройдут в Бразилии в 2022 году.Сам Лула не присутствовал на марше, однако кандидат от лейбористов (PDT) Чиро Гомеш призвал к единству левые силы, чтобы отстранить от власти нынешнего президента.Демонстрации 2 октября в Бразилии - пятая общенациональная акция протеста левых сил против правительства Болсонару с мая этого года.
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в мире, бразилия, протесты, жаир болсонару
21:56 02.10.2021 (обновлено: 23:18 02.10.2021)
В Бразилии начались протесты против президента Болсонару
В крупных городах Бразилии начались протесты против действующего президента Болсонару
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 окт - РИА Новости.
Новые уличные акции против президента Жаира Болсонару
проходят в крупных городах Бразилии, протестующие требуют его импичмента.
В протестной акции в Рио-де-Жанейро участвуют общественные движения, союзы и левые партии PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede и PDT, протест проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. Организаторы намеревались привлечь центристов и правоцентристов, но они не присоединились к выступлениям.
Большинство плакатов и лозунгов, которые скандируют манифестанты, касаются жертв пандемии, число которых приблизилось к 600 тысячам, задержек в закупках вакцин, безработицы, голода и высоких цен на газ и топливо.
Протестующие высказывались за возвращение к власти бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который лидирует по популярности в обществе. Выборы президента пройдут в Бразилии
в 2022 году.
Сам Лула не присутствовал на марше, однако кандидат от лейбористов (PDT) Чиро Гомеш призвал к единству левые силы, чтобы отстранить от власти нынешнего президента.
Демонстрации 2 октября в Бразилии - пятая общенациональная акция протеста левых сил против правительства Болсонару с мая этого года.