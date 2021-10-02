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В Париже началась акция против санитарных пропусков
В Париже началась акция против санитарных пропусков - РИА Новости, 02.10.2021
В Париже началась акция против санитарных пропусков
В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, обстановка сохраняется спокойная, передаёт... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:48
2021-10-02T16:48
2021-10-02T16:48
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, обстановка сохраняется спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит спокойно, без инцидентов.Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.Одиннадцатого сентября манифестация в Париже сопровождалось значительными беспорядками и столкновениями с полицией.
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в мире, париж, франция, патриот, протесты, коронавирус covid-19
В Париже началась акция против санитарных пропусков
В Париже началась двенадцатая массовая акция против санитарных пропусков