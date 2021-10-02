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https://ria.ru/20211002/protest-1752813981.html
В Латвии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19
В Латвии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Латвии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19
Около 500 человек собрались в центре Риги в знак несогласия с решением правительства ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в сферах здравоохранения,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:15
2021-10-02T18:38
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
латвия
коронавирус covid-19
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РИГА, 2 окт – РИА Новости. Около 500 человек собрались в центре Риги в знак несогласия с решением правительства ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в сферах здравоохранения, образования и социального ухода, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста была организована партией "Латвия на первом месте", которую возглавил бывший вице-премьер правительства Латвии Айнарс Шлесерс.Шлесерс заявил собравшимся, что выступает не против вакцин как таковых, а против обязательной вакцинации в ряде сфер.Участники пришли на акцию с государственными флагами Латвии, плакатами и цветами, они исполнили гимн страны. За порядком на мероприятии наблюдали несколько десятков полицейских. Мероприятие прошло спокойно. По данным полиции, в акции приняли участие около 500 человек.Среди собравшихся также присутствовали депутат сейма Латвии Юлия Степаненко и экс-депутат Линда Лиепиня.
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в мире, вакцинация, латвия, коронавирус covid-19
18:15 02.10.2021 (обновлено: 18:38 02.10.2021)
 
В Латвии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19

В Латвии около 500 человек устроили акцию протеста против вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига в Латвии
Рига в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИГА, 2 окт – РИА Новости. Около 500 человек собрались в центре Риги в знак несогласия с решением правительства ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в сферах здравоохранения, образования и социального ухода, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста была организована партией "Латвия на первом месте", которую возглавил бывший вице-премьер правительства Латвии Айнарс Шлесерс.
Шлесерс заявил собравшимся, что выступает не против вакцин как таковых, а против обязательной вакцинации в ряде сфер.
Участники пришли на акцию с государственными флагами Латвии, плакатами и цветами, они исполнили гимн страны. За порядком на мероприятии наблюдали несколько десятков полицейских. Мероприятие прошло спокойно. По данным полиции, в акции приняли участие около 500 человек.
Среди собравшихся также присутствовали депутат сейма Латвии Юлия Степаненко и экс-депутат Линда Лиепиня.
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