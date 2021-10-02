07:59 02.10.2021 (обновлено: 08:15 02.10.2021)
Лукашенко назвал условие, при котором он станет вечным президентом
Лукашенко: я буду вечным президентом Белоруссии, если Запад станет атаковать страну
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни.
"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил глава государства в интервью CNN, его фрагменты опубликованы на сайте Sputnik Беларусь.
Журналист, констатировав, что Лукашенко находится на президентском посту уже 27 лет, спросил, когда он уйдет в отставку. "Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме" ... давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?" – пошутил Лукашенко. Однако затем белорусский президент, которому 67 лет, заметил, что "не дотянет" до этого возраста.
"Президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ. Но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация. Поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом", - сказал Лукашенко. Он назвал это главными условиями.
"Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни", - подчеркнул президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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