https://ria.ru/20211002/prava-1752760453.html

Что делать, если проверяют гаишники, а прав с собой не оказалось

Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой - РИА Новости, 02.10.2021

Что делать, если проверяют гаишники, а прав с собой не оказалось

Если во время проверки инспекторами ДПС выяснилось, что забыли права дома, то первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию, рассказывает... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T03:15

2021-10-02T03:15

2021-10-02T03:18

общество

авто

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если во время проверки инспекторами ДПС выяснилось, что забыли права дома, то первым делом стоит попытаться объяснить сложившуюся ситуацию, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Наказание за такое нарушение не очень серьезное: штраф 500 рублей или предупреждение с отстранением от управления автомобилем.Продолжить движение в таком случае можно будет сразу, если в авто есть другой способный взять на себя управление человек с водительскими правами. Или же можно подождать, когда кто-то привезет вам ваш документ к месту проверки, отмечает эксперт.За отсутствие водительского удостоверения автомобиль эвакуировать не должны, потому что этого просчета недостаточно для задержания транспортного средства, заключает он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия, анатолий миронов (адвокат)