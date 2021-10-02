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Попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась, заявил эксперт
Попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась, заявил эксперт - РИА Новости, 02.10.2021
Попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась, заявил эксперт
Политический кризис в Грузии продолжится, попытка задержанного экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк, рассчитывая на масштабную поддержку своих... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T22:15
2021-10-02T22:16
грузия
франция
михаил саакашвили
николай силаев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Политический кризис в Грузии продолжится, попытка задержанного экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк, рассчитывая на масштабную поддержку своих сторонников и свержение власти, провалилась, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Грузии, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди". Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави."Политический кризис в Грузии так и будет продолжаться, только теперь Саакашвили будет сидеть в тюрьме", - сказал эксперт РИА Новости."Попытка обострить внутренний кризис в Грузии, сыграть ва-банк у Саакашвили не очень удалась. Может быть, он ожидал, что он, как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдёт во главе этих толп на столицу всех свергать. Но этого не произошло, как мы видим", - отметил политолог.По мнению Силаева, "у Саакашвили обычный кризис среднего возраста - "дайте я что-нибудь такое выкину экстравагантное, а то подзабыли меня"."Я думаю, что не было никакого определенного расчёта, он слишком долго обещал, что вернётся, и решил наконец вернуться. Я не думаю, что он действует рационально. Это вообще не его манера. Он рассчитывал на то, что, если вокруг него соберутся сторонники, это увеличит шансы его партии на выборах", - указал аналитик.Но, по оценке эксперта, "игра идёт не для того, чтобы выиграть выборы". "Со стороны ЕНД игра идёт для того, чтобы оспорить легитимность этих выборов. А во-вторых, чтобы требовать от "Грузинской мечты" проведения досрочных парламентских выборов, потому что успех на муниципальных для них вообще никакого значения не имеет. Завтра они все начнут митинговать на тему того, что "Грузинская мечта" неправильно посчитала голоса", - считает Силаев.На его взгляд, в партии Саакашвили "рассчитывают, что они создадут какое-то убедительное уличное давление на правительство и что посадка Саакашвили станет уязвимостью "Грузинской мечты", от которой Запад будет требовать, чтобы его освободили"."Но не очень понятно, как Запад будет этого требовать, потому что есть приговоры суда, вступившие в законную силу", - заключил политолог.
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грузия, франция, михаил саакашвили, николай силаев
22:15 02.10.2021 (обновлено: 22:16 02.10.2021)
 
Попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась, заявил эксперт

Научный сотрудник МГИМО Силаев: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Политический кризис в Грузии продолжится, попытка задержанного экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк, рассчитывая на масштабную поддержку своих сторонников и свержение власти, провалилась, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления в Грузии, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%, свидетельствуют данные exit poll телекомпании "Имеди". Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку
"Политический кризис в Грузии так и будет продолжаться, только теперь Саакашвили будет сидеть в тюрьме", - сказал эксперт РИА Новости.
"Попытка обострить внутренний кризис в Грузии, сыграть ва-банк у Саакашвили не очень удалась. Может быть, он ожидал, что он, как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдёт во главе этих толп на столицу всех свергать. Но этого не произошло, как мы видим", - отметил политолог.
По мнению Силаева, "у Саакашвили обычный кризис среднего возраста - "дайте я что-нибудь такое выкину экстравагантное, а то подзабыли меня".
"Я думаю, что не было никакого определенного расчёта, он слишком долго обещал, что вернётся, и решил наконец вернуться. Я не думаю, что он действует рационально. Это вообще не его манера. Он рассчитывал на то, что, если вокруг него соберутся сторонники, это увеличит шансы его партии на выборах", - указал аналитик.
Но, по оценке эксперта, "игра идёт не для того, чтобы выиграть выборы". "Со стороны ЕНД игра идёт для того, чтобы оспорить легитимность этих выборов. А во-вторых, чтобы требовать от "Грузинской мечты" проведения досрочных парламентских выборов, потому что успех на муниципальных для них вообще никакого значения не имеет. Завтра они все начнут митинговать на тему того, что "Грузинская мечта" неправильно посчитала голоса", - считает Силаев.
На его взгляд, в партии Саакашвили "рассчитывают, что они создадут какое-то убедительное уличное давление на правительство и что посадка Саакашвили станет уязвимостью "Грузинской мечты", от которой Запад будет требовать, чтобы его освободили".
"Но не очень понятно, как Запад будет этого требовать, потому что есть приговоры суда, вступившие в законную силу", - заключил политолог.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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