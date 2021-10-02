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В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.10.2021
В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T06:02
2021-10-02T06:02
2021-10-02T11:07
происшествия
пензенская область
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.По предварительным данным, пострадавших нет. Источник заявил, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28. В поезде находились 326 человек."По состоянию на 7:00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза", — сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий. На месте работают 116 человек, 25 единиц техники.
https://ria.ru/20210804/avarii-1744307304.html
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пензенская область
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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.
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происшествия, пензенская область
06:02 02.10.2021 (обновлено: 11:07 02.10.2021)
В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
В Пензенской области поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области
, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.
"На оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 116 (Адлер — Томск, 336 пассажиров, среди них 34 ребенка) с последующим сходом локомотива, трех вагонов и повреждением железнодорожного полотна", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Источник заявил, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.
По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28. В поезде находились 326 человек.
"По состоянию на 7:00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза", — сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий. На месте работают 116 человек, 25 единиц техники.