https://ria.ru/20211002/poezd-1752765691.html

В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.10.2021

В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T06:02

2021-10-02T06:02

2021-10-02T11:07

происшествия

пензенская область

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.По предварительным данным, пострадавших нет. Источник заявил, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.По данным МЧС России, сообщение о столкновении пассажирского поезда № 116 Адлер — Томск и камаза на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка поступило в 4:28. В поезде находились 326 человек."По состоянию на 7:00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза", — сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий. На месте работают 116 человек, 25 единиц техники.

https://ria.ru/20210804/avarii-1744307304.html

https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

пензенская область

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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка. 2021-10-02T06:02 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пензенская область