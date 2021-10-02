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В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.10.2021
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве
Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:56
2021-10-02T17:56
2021-10-02T22:26
происшествия
одинцово
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
жилье
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий говорила, что, по данным СК, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке."Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления — мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала Петрова.По ее словам, погибшие были супружеской парой, проживающей в этом доме."В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК", — добавила Петрова.
https://ria.ru/20211001/moskva-1752742445.html
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происшествия, одинцово, татьяна петрова, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, жилье, россия
17:56 02.10.2021 (обновлено: 22:26 02.10.2021)
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве
Пресс-служба МВД Московской области: полиция задержала подозреваемых в убийстве супругов