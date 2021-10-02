Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/podozrevaemye-1752812045.html
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.10.2021
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве
Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:56
2021-10-02T22:26
происшествия
одинцово
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий говорила, что, по данным СК, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке."Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления — мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала Петрова.По ее словам, погибшие были супружеской парой, проживающей в этом доме."В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК", — добавила Петрова.
https://ria.ru/20211001/moskva-1752742445.html
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, одинцово, татьяна петрова, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, жилье, россия
17:56 02.10.2021 (обновлено: 22:26 02.10.2021)
 
В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве

Пресс-служба МВД Московской области: полиция задержала подозреваемых в убийстве супругов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий говорила, что, по данным СК, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.
"Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления — мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала Петрова.
По ее словам, погибшие были супружеской парой, проживающей в этом доме.
"В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК", — добавила Петрова.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 20:15
В Москве выявили мигрантов, незаконно въехавших для "лечения"
 
ПроисшествияОдинцовоТатьяна ПетроваМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния