https://ria.ru/20211002/podozrevaemye-1752812045.html

В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве

В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 02.10.2021

В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в двойном убийстве

Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:56

2021-10-02T17:56

2021-10-02T22:26

происшествия

одинцово

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

жилье

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, чьи мумифицированные тела нашли в подмосковном Одинцово, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий говорила, что, по данным СК, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцово, а мумифицированное тело мужчины — в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке."Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления — мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения", — сказала Петрова.По ее словам, погибшие были супружеской парой, проживающей в этом доме."В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК", — добавила Петрова.

https://ria.ru/20211001/moskva-1752742445.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, одинцово, татьяна петрова, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, жилье, россия