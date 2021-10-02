https://ria.ru/20211002/pitanie-1752775341.html
На Украине посоветовали есть сало на завтрак
На Украине посоветовали есть сало на завтрак - РИА Новости, 02.10.2021
На Украине посоветовали есть сало на завтрак
Украинское сало полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка, рассказала РИА Новости известная... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:06
2021-10-02T10:06
2021-10-02T17:35
общество
сало
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Украинское сало полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка, рассказала РИА Новости известная украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская."Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья - пол спичечного коробка утром на завтрак", - рассказала Скиталинская.Остальным, по ее словам, "можно и чуть больше, но тоже без излишеств".Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле - до 64%).Кроме того, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), "поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала". Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.
https://ria.ru/20210914/salo-1749940527.html
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общество, сало
10:06 02.10.2021 (обновлено: 17:35 02.10.2021)
На Украине посоветовали есть сало на завтрак
Украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская посоветовала есть сало на завтрак
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.
Украинское сало
полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка, рассказала РИА Новости известная украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская.
"Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья - пол спичечного коробка утром на завтрак", - рассказала Скиталинская.
Остальным, по ее словам, "можно и чуть больше, но тоже без излишеств".
Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле - до 64%).
"Это жир, который практически не окисляется, а поскольку он входит в состав клеточных мембран, то они дольше остаются здоровыми, клетки и ткани, органы медленнее стареют и медленнее изнашиваются. Олеиновая кислота не влияет на содержание холестерина в крови, то есть имеет низкую атерогенность. Кроме того, этот жир выдерживает больше нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот", - отметила Скиталинская.
Кроме того, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), "поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала". Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.