https://ria.ru/20211002/pitanie-1752775341.html

На Украине посоветовали есть сало на завтрак

На Украине посоветовали есть сало на завтрак - РИА Новости, 02.10.2021

На Украине посоветовали есть сало на завтрак

Украинское сало полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка, рассказала РИА Новости известная... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:06

2021-10-02T10:06

2021-10-02T17:35

общество

сало

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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Украинское сало полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка, рассказала РИА Новости известная украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская."Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья - пол спичечного коробка утром на завтрак", - рассказала Скиталинская.Остальным, по ее словам, "можно и чуть больше, но тоже без излишеств".Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле - до 64%).Кроме того, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), "поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала". Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.

https://ria.ru/20210914/salo-1749940527.html

https://ria.ru/20210911/borsch-1749634439.html

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2021

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общество, сало