https://ria.ru/20211002/peterburg-1752791840.html
На катере в Петербурге произошел пожар
На катере в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 02.10.2021
На катере в Петербурге произошел пожар
Сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину и ребенка после пожара на катере в Финском заливе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:22
2021-10-02T13:22
2021-10-02T13:24
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
финский залив
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину и ребенка после пожара на катере в Финском заливе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В Красносельском районе Петербурга в акватории Финского залива, на расстоянии 300-400 метров от берега произошло возгорание в моторном отсеке катера с последующим горением по всей площади. На катере находились 2 человека (мужчина 45 лет и ребенок 13 лет - по прибытию ПСС находились в воде, доставлены к берегу, осмотрены 03 - не пострадали, ожогов нет)", - сказано в сообщении.Катер буксируют к берегу, открытого горения нет.Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, организована проверка соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20210818/utopayuschie-1747043069.html
https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), финский залив, северо-западная транспортная прокуратура
13:22 02.10.2021 (обновлено: 13:24 02.10.2021)
На катере в Петербурге произошел пожар
На катере в Финском заливе в Петербурге произошел пожар