https://ria.ru/20211002/peterburg-1752791840.html

На катере в Петербурге произошел пожар

На катере в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 02.10.2021

На катере в Петербурге произошел пожар

Сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину и ребенка после пожара на катере в Финском заливе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:22

2021-10-02T13:22

2021-10-02T13:24

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

финский залив

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС вытащили из воды мужчину и ребенка после пожара на катере в Финском заливе в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В Красносельском районе Петербурга в акватории Финского залива, на расстоянии 300-400 метров от берега произошло возгорание в моторном отсеке катера с последующим горением по всей площади. На катере находились 2 человека (мужчина 45 лет и ребенок 13 лет - по прибытию ПСС находились в воде, доставлены к берегу, осмотрены 03 - не пострадали, ожогов нет)", - сказано в сообщении.Катер буксируют к берегу, открытого горения нет.Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, организована проверка соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20210818/utopayuschie-1747043069.html

https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html

санкт-петербург

красносельский район

финский залив

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), финский залив, северо-западная транспортная прокуратура