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Религия
https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html
Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ
Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ - РИА Новости, 02.10.2021
Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ
Патриарх Константинопольский Варфоломей утратил каноническое сознание и представляет только собственную церковь и те церкви, которые еще видят его своим... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:47
2021-10-02T17:50
религия
киев
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей утратил каноническое сознание и представляет только собственную церковь и те церкви, которые еще видят его своим лидером, Русская церковь к ним не относится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). "Патриарх Варфоломей совершенно утратил каноническое сознание. &lt;...&gt; Он утратил право именоваться духовным лидером 300-миллионного православного населения планеты, он больше не представляет мировое православие - он представляет только свою собственную церковь и, может быть, те церкви, которые пожелают, чтобы он их представлял. Русская православная церковь к числу этих церквей не относится", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.По мнению митрополита, патриарх Варфоломей утратил представление о том, что он должен действовать в согласии с другими поместными церквями. "Он в данном случае действовал не только без согласия остальных, но и вопреки ясно выраженной позиции Русской православной церкви. Поэтому он получил то, что заслужил - те слова, которые в его адрес произносятся, он заслужил в полной мере, он перестал быть первым среди равных в семье поместных православных церквей, потому что он захотел быть первым без равных, а такого в нашей православной традиции не бывает", - заключил глава ОВЦС.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210919/ilarion-1750775117.html
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киев, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, константинопольский патриархат
17:47 02.10.2021 (обновлено: 17:50 02.10.2021)
 
Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ

Митрополит Иларион: патриарх Варфоломей утратил право быть лидером православных

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей утратил каноническое сознание и представляет только собственную церковь и те церкви, которые еще видят его своим лидером, Русская церковь к ним не относится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Патриарх Варфоломей совершенно утратил каноническое сознание. <...> Он утратил право именоваться духовным лидером 300-миллионного православного населения планеты, он больше не представляет мировое православие - он представляет только свою собственную церковь и, может быть, те церкви, которые пожелают, чтобы он их представлял. Русская православная церковь к числу этих церквей не относится", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 14:00Религия
Митрополит Иларион: Константинополь посягает на чужую собственность
По мнению митрополита, патриарх Варфоломей утратил представление о том, что он должен действовать в согласии с другими поместными церквями. "Он в данном случае действовал не только без согласия остальных, но и вопреки ясно выраженной позиции Русской православной церкви. Поэтому он получил то, что заслужил - те слова, которые в его адрес произносятся, он заслужил в полной мере, он перестал быть первым среди равных в семье поместных православных церквей, потому что он захотел быть первым без равных, а такого в нашей православной традиции не бывает", - заключил глава ОВЦС.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 19:59Религия
РПЦ обвинила патриарха Варфоломея в работе на США
 
РелигияКиевРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМитрополит Волоколамский ИларионКонстантинопольский патриархат
 
 
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