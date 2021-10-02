https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html

Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ

Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ - РИА Новости, 02.10.2021

Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ

Патриарх Константинопольский Варфоломей утратил каноническое сознание и представляет только собственную церковь и те церкви, которые еще видят его своим... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:47

2021-10-02T17:47

2021-10-02T17:50

религия

киев

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

митрополит волоколамский иларион

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей утратил каноническое сознание и представляет только собственную церковь и те церкви, которые еще видят его своим лидером, Русская церковь к ним не относится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). "Патриарх Варфоломей совершенно утратил каноническое сознание. <...> Он утратил право именоваться духовным лидером 300-миллионного православного населения планеты, он больше не представляет мировое православие - он представляет только свою собственную церковь и, может быть, те церкви, которые пожелают, чтобы он их представлял. Русская православная церковь к числу этих церквей не относится", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.По мнению митрополита, патриарх Варфоломей утратил представление о том, что он должен действовать в согласии с другими поместными церквями. "Он в данном случае действовал не только без согласия остальных, но и вопреки ясно выраженной позиции Русской православной церкви. Поэтому он получил то, что заслужил - те слова, которые в его адрес произносятся, он заслужил в полной мере, он перестал быть первым среди равных в семье поместных православных церквей, потому что он захотел быть первым без равных, а такого в нашей православной традиции не бывает", - заключил глава ОВЦС.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал августовский визит патриарха Варфоломея в Киев грубым нарушением православных канонов.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210919/ilarion-1750775117.html

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киев, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, константинопольский патриархат