Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/pasler-1752777062.html
Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток
Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток - РИА Новости, 02.10.2021
Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток медицинского колледжа в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:27
2021-10-02T13:05
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
денис паслер
убийство трех девушек в оренбургской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752510031_113:0:2598:1398_1920x0_80_0_0_d66cb3945bf18e87ef5e4597e33489fe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток медицинского колледжа в городе Гай.По словам главы региона, люди "должны объединиться и помочь следствию". "Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь", — написал он в Instagram.По данным СК, двух девушек нашли убитыми в четверг утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. У всех — колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства — кухонный нож — нашли на месте преступления. Следствие возбудило уголовное дело, уже допросили более 100 свидетелей. Силовики также изъяли видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, назначены 14 разных экспертиз этих материалов.
https://ria.ru/20210930/tragediya-1752477241.html
оренбургская область
гай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752510031_423:0:2287:1398_1920x0_80_0_0_c0bc9eb1f1dd7dc76dd4b1f9289c4a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области
10:27 02.10.2021 (обновлено: 13:05 02.10.2021)
 
Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток

Глава Оренбуржья Паслер назначил награду в миллион рублей за данные об убийце студенток в Гае

© СУ СК по Оренбургской областиНа месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток медицинского колледжа в городе Гай.
По словам главы региона, люди "должны объединиться и помочь следствию".
"Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь", — написал он в Instagram.
По данным СК, двух девушек нашли убитыми в четверг утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. У всех — колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства — кухонный нож — нашли на месте преступления.
Следствие возбудило уголовное дело, уже допросили более 100 свидетелей. Силовики также изъяли видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, назначены 14 разных экспертиз этих материалов.
Место убийства троих человек в городе Гае Оренбургской области
30 сентября, 13:22
Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии
 
ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)Денис ПаслерУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния