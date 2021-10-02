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Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток

Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток - РИА Новости, 02.10.2021

Глава Оренбуржья назначил награду за информацию об убийце трех студенток

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток медицинского колледжа в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:27

2021-10-02T10:27

2021-10-02T13:05

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

денис паслер

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике, зарезавшем трех студенток медицинского колледжа в городе Гай.По словам главы региона, люди "должны объединиться и помочь следствию". "Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь", — написал он в Instagram.По данным СК, двух девушек нашли убитыми в четверг утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали жилье. У всех — колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства — кухонный нож — нашли на месте преступления. Следствие возбудило уголовное дело, уже допросили более 100 свидетелей. Силовики также изъяли видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, назначены 14 разных экспертиз этих материалов.

https://ria.ru/20210930/tragediya-1752477241.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области