https://ria.ru/20211002/otstavka-1752802138.html
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 02.10.2021
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады
Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа", имеющие большинство в украинской Верховной раде, собрали достаточное количество подписей за отставку спикера... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:43
2021-10-02T15:43
2021-10-02T15:43
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа", имеющие большинство в украинской Верховной раде, собрали достаточное количество подписей за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, заявил один из депутатов политсилы Алексей Устенко.Ранее Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента."Партия принципиально определяется, в каком направлении движется. Подписей (за отставку Разумкова – ред.) собрано достаточно, практически все депутаты за", - заявил Устенко агентству УНН.Конкретное число собранных подписей депутат не уточнил.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752791625.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, партия "слуга народа"
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады
Депутат Рады Устенко: "Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера Разумкова
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости.
Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа
", имеющие большинство в украинской Верховной раде
, собрали достаточное количество подписей за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова
, заявил один из депутатов политсилы Алексей Устенко.
Ранее Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента.
"Партия принципиально определяется, в каком направлении движется. Подписей (за отставку Разумкова – ред.) собрано достаточно, практически все депутаты за", - заявил Устенко агентству УНН.
Конкретное число собранных подписей депутат не уточнил.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.