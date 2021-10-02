20:25 02.10.2021 (обновлено: 21:05 02.10.2021)
В Аргентине оценили сроки одобрения "Спутника V" в ВОЗ
ВОЗ одобрит "Спутник V" через один-два месяца, сообщили в аргентинской фармкомпании
МЕХИКО, 2 окт - РИА Новости. Одобрение вакцины "Спутник V" против COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неизбежно и произойдет через один - два месяца, считает Марсело Фигейрас, глава аргентинской лаборатории Richmond, которая производит российскую вакцину.
В субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.
"Судя по имеющейся у нас информации, его неизбежно утвердят максимум через один-два месяца", - приводит слова Фигейраса агентство Telam.
По словам президента Richmond, в процессе одобрения вакцины остались лишь административные вопросы. "Ни безопасность, ни эффективность ("Спутника" - ред.) не ставятся под сомнение, он протестирован на сотнях миллионов людей", - добавил Фигейрас.
Лаборатория Richmond произвела в Аргентине уже 10 миллионов доз российской вакцины против ковида, почти 5 миллионов переданы в оборот. Препарат разливают и упаковывают из действующего компонента, который пока поставляют из России, на предприятии рассчитывают через год перейти на полный цикл производства.
Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". В декабре 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике им стали прививать медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ. Аргентинский Национальный университет Кордовы опубликовал исследование, показавшее, что "Спутник V" эффективнее против штамма "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".