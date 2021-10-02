https://ria.ru/20211002/obvinenie-1752820306.html

Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко

Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021

Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко

Американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "без купюр", рассказал пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:48

2021-10-02T19:48

2021-10-02T20:25

в мире

белоруссия

cnn (телеканал)

мид белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "без купюр", рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее Лукашенко пообщался с журналистом CNN Мэтью Чансом, небольшие фрагменты беседы вышли в эфире, а на сайте телеканала — более полная версия. В эфир ТВ из часовой беседы был выпущен сюжет с хронометражем менее десяти минут."У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие — выдать интервью "без купюр". Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок?" — заявил Глаз во время интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.На сайте CNN, как подчеркнул Глаз, интервью озаглавлено как "схватка" (combating interview).Руководитель пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что запросы на интервью регулярно поступают из разных стран. По его словам, представители около десяти СМИ сейчас ждут встреч с Лукашенко.

https://ria.ru/20211002/baza-1752761244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/constant-lukashenko-1752783833.html

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в мире, белоруссия, cnn (телеканал), мид белоруссии, александр лукашенко