https://ria.ru/20211002/obvinenie-1752820306.html
Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко
Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021
Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко
Американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "без купюр", рассказал пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:48
2021-10-02T19:48
2021-10-02T20:25
в мире
белоруссия
cnn (телеканал)
мид белоруссии
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515191_111:0:2369:1270_1920x0_80_0_0_cc3c8e0085fd56211ec83e38d6fb2fd9.jpg
МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "без купюр", рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее Лукашенко пообщался с журналистом CNN Мэтью Чансом, небольшие фрагменты беседы вышли в эфире, а на сайте телеканала — более полная версия. В эфир ТВ из часовой беседы был выпущен сюжет с хронометражем менее десяти минут."У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие — выдать интервью "без купюр". Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок?" — заявил Глаз во время интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.На сайте CNN, как подчеркнул Глаз, интервью озаглавлено как "схватка" (combating interview).Руководитель пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что запросы на интервью регулярно поступают из разных стран. По его словам, представители около десяти СМИ сейчас ждут встреч с Лукашенко.
https://ria.ru/20211002/baza-1752761244.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/constant-lukashenko-1752783833.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515191_0:0:1693:1270_1920x0_80_0_0_34397d11c654d61d34b36a70c7c3d2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, cnn (телеканал), мид белоруссии, александр лукашенко
19:48 02.10.2021 (обновлено: 20:25 02.10.2021)
Минск обвинил CNN в цензуре после интервью с Лукашенко
МИД Белоруссии: в эфир CNN из часовой беседы с Лукашенко выпустили десятиминутный сюжет
МИНСК, 2 окт — РИА Новости.
Американская телекомпания CNN
дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
"без купюр", рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии
Анатолий Глаз.
Ранее Лукашенко пообщался с журналистом CNN Мэтью Чансом, небольшие фрагменты беседы вышли в эфире, а на сайте телеканала — более полная версия. В эфир ТВ из часовой беседы был выпущен сюжет с хронометражем менее десяти минут.
"У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие — выдать интервью "без купюр". Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок?" — заявил Глаз во время интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.
На сайте CNN, как подчеркнул Глаз, интервью озаглавлено как "схватка" (combating interview).
Руководитель пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что запросы на интервью регулярно поступают из разных стран. По его словам, представители около десяти СМИ сейчас ждут встреч с Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>