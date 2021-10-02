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Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД - РИА Новости, 02.10.2021
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД
Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что наградил первого австрийского космонавта Франца Фибека нагрудным знаком МИД России. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:09
2021-10-02T08:09
2021-10-02T09:10
в мире
ссср
вена
дмитрий любинский
кайрат умаров
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ВЕНА, 2 окт - РИА Новости. Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что наградил первого австрийского космонавта Франца Фибека нагрудным знаком МИД России."Первый (и пока единственный) австрийский космонавт Франц Фибек награжден нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России! С большим удовольствием выполнил почетную миссию, вручив по поручению С.В. Лаврова заслуженную награду Францу в ходе торжественной церемонии в Техническом музее Вены по поводу 30-летия миссии AustroMir 1991", - написал посол в Facebook.Миссия AustroMir состоялась 2-10 октября 1991 года в составе российско-казахстанско-австрийского экипажа и стала последним пилотируемым полетом в космос под флагом СССР.В торжественной церемонии в Техническом музее также приняли участие министр защиты климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер и посол Казахстана Кайрат Умаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/gagarin-1727517084.html
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в мире, ссср, вена, дмитрий любинский, кайрат умаров, россия, франц фибек
08:09 02.10.2021 (обновлено: 09:10 02.10.2021)
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД
Посол Любинский наградил первого австрийского космонавта Фибека нагрудным знаком МИД