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Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД - РИА Новости, 02.10.2021
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД
Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что наградил первого австрийского космонавта Франца Фибека нагрудным знаком МИД России. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:09
2021-10-02T09:10
в мире
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вена
дмитрий любинский
кайрат умаров
россия
франц фибек
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ВЕНА, 2 окт - РИА Новости. Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что наградил первого австрийского космонавта Франца Фибека нагрудным знаком МИД России."Первый (и пока единственный) австрийский космонавт Франц Фибек награжден нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России! С большим удовольствием выполнил почетную миссию, вручив по поручению С.В. Лаврова заслуженную награду Францу в ходе торжественной церемонии в Техническом музее Вены по поводу 30-летия миссии AustroMir 1991", - написал посол в Facebook.Миссия AustroMir состоялась 2-10 октября 1991 года в составе российско-казахстанско-австрийского экипажа и стала последним пилотируемым полетом в космос под флагом СССР.В торжественной церемонии в Техническом музее также приняли участие министр защиты климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер и посол Казахстана Кайрат Умаров.
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в мире, ссср, вена, дмитрий любинский, кайрат умаров, россия, франц фибек
08:09 02.10.2021 (обновлено: 09:10 02.10.2021)
 
Первого австрийского космонавта Фибека наградили нагрудным знаком МИД

Посол Любинский наградил первого австрийского космонавта Фибека нагрудным знаком МИД

© Фото : Facebook / @dlyubinskiПосол России Дмитрий Любинский и австрийский космонавт Франц Фибек
Посол России Дмитрий Любинский и австрийский космонавт Франц Фибек - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Facebook / @dlyubinski
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ВЕНА, 2 окт - РИА Новости. Посол России Дмитрий Любинский сообщил, что наградил первого австрийского космонавта Франца Фибека нагрудным знаком МИД России.
"Первый (и пока единственный) австрийский космонавт Франц Фибек награжден нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России! С большим удовольствием выполнил почетную миссию, вручив по поручению С.В. Лаврова заслуженную награду Францу в ходе торжественной церемонии в Техническом музее Вены по поводу 30-летия миссии AustroMir 1991", - написал посол в Facebook.
Миссия AustroMir состоялась 2-10 октября 1991 года в составе российско-казахстанско-австрийского экипажа и стала последним пилотируемым полетом в космос под флагом СССР.
В торжественной церемонии в Техническом музее также приняли участие министр защиты климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер и посол Казахстана Кайрат Умаров.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Фото - Радио Sputnik
К 60-летию полета Юрия Гагарина: каким был первый космонавт Земли Двенадцатого апреля исполняется 60 лет со дня полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Радио Sputnik сделало фотоподборку из жизни первого космонавта Земли.
 
В миреСССРВенаДмитрий ЛюбинскийКайрат УмаровРоссияФранц Фибек
 
 
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