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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/murashko-1752797805.html
Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ
Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 02.10.2021
Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ
Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:55
2021-10-02T15:32
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
михаил мурашко
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ЖЕНЕВА, 2 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве."Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. &lt;...&gt; Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — сказал он.По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек. Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них, "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
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женева (город), воз, здоровье - общество, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус в россии
14:55 02.10.2021 (обновлено: 15:32 02.10.2021)
 
Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ

Глава Минздрава Мурашко: все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖЕНЕВА, 2 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве.
"Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — сказал он.
По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.
Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек.
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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Завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них, "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
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Распространение коронавирусаЖенева (город)ВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус в России
 
 
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