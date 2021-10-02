https://ria.ru/20211002/murashko-1752797805.html

Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ

Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 02.10.2021

Мурашко заявил об устранении барьеров признанию "Спутника V" в ВОЗ

Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:55

2021-10-02T14:55

2021-10-02T15:32

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ЖЕНЕВА, 2 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве."Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. <...> Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — сказал он.По словам министра, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подтвердил, что для "дальнейшей работы" препятствий нет. Они встречались вчера.Мурашко также добавил, что США заинтересованы во взаимном признании сертификатов о вакцинации и что в этом направлении можно ожидать подвижек. Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них, "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

https://ria.ru/20210930/sputnik_v-1752490858.html

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женева (город), воз, здоровье - общество, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус в россии