https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752830192.html

Сбербанк оценил число атак телефонных мошенников на разные банки

Сбербанк оценил число атак телефонных мошенников на разные банки - РИА Новости, 02.10.2021

Сбербанк оценил число атак телефонных мошенников на разные банки

Число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:24

2021-10-02T22:24

2021-10-02T22:24

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

станислав кузнецов

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о "перетоке" злоумышленников между кредитными организациями, рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов."В отношении клиентов "Сбера" телефонное мошенничество точно значительно уменьшилось. Но мы фиксируем также рост в других кредитных организациях - в ряде из них этот рост составляет 70-80%. Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим", - сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.Он указал, что Сбербанк с начала года фиксирует сокращение телефонного мошенничества по отношению к своим клиентам примерно в два раза. При этом в целом по России наблюдается рост случаев мошенничества, напомнил он.По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале текущего года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза - до 3 миллиардов рублей. За это время Банк России инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.

https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752829393.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, станислав кузнецов, россия