https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

Вместо революции — решетка. Ради чего Саакашвили рискнул свободой

Вместо революции — решетка. Ради чего Саакашвили рискнул свободой - РИА Новости, 02.10.2021

Вместо революции — решетка. Ради чего Саакашвили рискнул свободой

В Грузии — муниципальные выборы. Обычно ничем не примечательная кампания на этой раз сопровождалась скандалами сторонников и противников Михаила Саакашвили. За... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:52

2021-10-02T11:52

2021-10-02T14:22

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Грузии — муниципальные выборы. Обычно ничем не примечательная кампания на этой раз сопровождалась скандалами сторонников и противников Михаила Саакашвили. За день до голосования из Киева прибыл сам беглый политик, но вместо обещанных протестов вскоре угодил за решетку. На родине против Саакашвили возбуждено 13 уголовных дел, и отпускать на свободу его не намерены. Произойдет ли в стране "революция роз 2.0", разбиралось РИА Новости."Прекратите клоунаду!"Вернуться в Грузию Саакашвили обещал не впервые, поэтому когда в Facebook появилась его запись "Я на родине спустя восемь лет", мало кто поверил.Позже вышло видео, снятое возле канатной станции на въезде в Батуми. На нем экс-президент критикует правящую партию "Грузинская мечта" и призывает голосовать за свое детище — оппозиционное "Единое национальное движение" (ЕНД). Но и это не сильно убеждало в реальности происходящего.Хотя повод приехать на родину у Саакашвили был — он пообещал вывести людей на улицу, чтобы отстоять честные результаты. "Выбрать "Грузинскую мечту" — значит подписать смертную казнь. Я присоединюсь к колоннам людей", — заявлял он.Но предвыборная кампания отошла на второй план. Республику взбудоражила новость о возвращении беглого президента. Гадали, появится ли он на публике. "Сразу после закрытия избирательных участков", — анонсировал депутат от оппозиции Мурман Думбадзе.Тем не менее грузинские власти весь день опровергали информацию о приезде политика и призывали "прекратить клоунаду". "Нет его в Батуми. Не выезжал он из Киева", — убеждал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе."Ничего не бойтесь"Интрига продлилась недолго. Поступали сообщения, что Батуми из-за шторма не принимает суда. Проникнуть туда иным способом политик не мог. Но к вечеру премьер-министр Ираклий Гарибашвили подтвердил: "Саакашвили в Грузии".Он рисовал уже другую картину: власти, по его словам, о передвижениях Саакашвили знали. Выбрали время и место, чтобы задержанию ничего не мешало. И тем самым предотвратили провокации и беспорядки в стране.Информацию подтвердил и глава МВД Александр Дарахвелидзе. Он сообщил, что экс-президента уже отправили в тюрьму в городе Рустави в 30 километрах от Тбилиси.Позже появилась видеозапись задержания — политика в наручниках ведут полицейские. Тот ничуть не расстроен и улыбается. Все это входило в его планы. Перед арестом он успел опубликовать в соцсетях новый призыв к протестам:"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и третьего октября мы вместе отпразднуем победу. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь"."Он сделал все, что в его силах. Очередь за нами", — заявил один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили.Возле тюрьмы, куда доставили Саакашвили, ночью стали собираться его сторонники. Вначале людей было немного. К полуночи толпа разрослась. Демонстранты требовали освободить бывшего президента, но правоохранительные органы не реагировали. Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.Дело за деломВ Грузии против бывшего лидера заведено четыре уголовных дела. Но после его ареста прокуратура заявила: речь идет о 13. По двум уже вынесли заочные приговоры — три и шесть лет лишения свободы."Решение окончательное и обжалованию не подлежит", — подчеркнули в прокуратуре.Самое громкое дело — насильственный разгон антиправительственного митинга 7 ноября 2007-го. Потом разгромили телеканал олигарха Бадри Патаркацишвили "Имеди". Властям не нравилась подача новостей в эфире.В 2005-м избили депутата Валерия Гелашвили, критиковавшего президента в опубликованной статье. Вопросы к беглому политику есть и по делу убитого в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств. А теперь еще и в незаконном пересечении границы.Политик вину отрицает. С 2013-го он проживал на Украине и даже получил гражданство этой страны. При Петре Порошенко бывший грузинский лидер стал главой Одесской области. Но и там в 2017 году прокуратура возбудила против него уголовное дело за сговор с олигархами и организацию массовых беспорядков.Он покинул Украину и пытался так же скандально вернуться. Его арестовали в Киеве, депортировали в Польшу, а вернули только при Владимире Зеленском, назначив главой исполнительного комитета реформ.Все это время он поддерживал контакты с оппозицией на родине. Постоянно критиковал правящую "Грузинскую мечту", грозил вернуться, чтобы навести порядок.Провокаторы кризисаНесмотря на уголовные дела, Саакашвили может рассчитывать на некоторую поддержку. Основанная им партия ЕНД на парламентских и муниципальных выборах получает по 20 процентов.Бывший президент остается главной звездой оппозиции. Каждый раз перед голосованием в парламент он критикует правящую силу, но его партия уступает. Недовольные оспаривают результат, грозят революцией и провоцируют в стране политический кризис. По такому сценарию развивалась ситуация и прошлой осенью.Бойкот продолжался полгода. Правящая "Грузинская мечта" заседала в парламенте без оппозиции, пока та проводила акции протеста у стен законодательного органа.После вмешательства в апреле председателя Евросовета Шарля Мишеля стороны пришли к компромиссу. Они согласились дождаться итогов муниципальных выборов 2 октября. Если "Грузинская мечта" наберет меньше 43 процентов, в стране объявят досрочную парламентскую кампанию.Оппозиция приняла эти условия, но соглашение не подписала. Ближе к делу договоренности отказалась выполнять и правящая партия.Голосование оппозиция преподносила как референдум о доверии к власти. "Грузинская мечта", наоборот, пугала возвращением к временам Саакашвили.При этом все партии традиционно обещали решить социальные проблемы, вернуть Южную Осетию и Абхазию, противостоять "российской угрозе", вступить в НАТО и ЕС. В итоге выборы местных органов самоуправления превратились в кампанию, сравнимую с парламентской.Перезагрузка по-грузински"Саакашвили понял, что на Украине его ничего не ждет. Как ни старался, но он там чужак. Зеленский выразил обеспокоенность арестом "украинского реформатора", но в Киеве мало интересуются его судьбой", — полагает Арчил Сихарулидзе, политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation.Возвращение в Грузию специалист расценивает как попытку Саакашвили обновить и перезагрузить политическую карьеру. Но не верит в "революцию роз 2.0"."Даже ядерный электорат Саакашвили — давно не революционеры. Настроения в обществе сейчас не такие, как были в 2003-м. Люди хотят стабильности и голосуют за предсказуемую "Грузинскую мечту". Жители устали от пандемии, безработицы. Это не самые подходящие условия для массовых протестов", — рассуждает Сихарулидзе.Еще одно обстоятельство, которое возмущает политолога, — финансирование Саакашвили: "ЕНД — это парламентская партия и потому получает деньги из бюджета. Получается, что полугодовой бойкот парламента, митинги и постоянные политические кризисы, которые провоцирует партия экс-президента, — все это делается на народные средства".Многоликий Саакашвили"В мире Саакашвили воспринимают как реформатора, спасшего Грузию от коррупции и криминала. Но внутри страны это давно не так. Экс-президент ассоциируется с репрессиями. В народе ходит грустная шутка, что каждый четвертый грузин побывал в тюрьме при Саакашвили. Он не признавал политических конкурентов. Предпочитал решать проблемы силой. Известны и его махинации с бюджетом. Вот такой у него образ на родине", — объясняет РИА Новости преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили.Он не исключает, что после выборов в Грузии могут произойти локальные стычки сторонников оппозиции и полиции, но массовых протестов не будет. "ЕНД строит предвыборные кампании на критике власти. Муниципальные выборы — не исключение. Предложить собственной внятной повестки партия не может. Отсюда стабильные результаты "Грузинской мечты" и падающие рейтинги ее противников", — анализирует Шошиашвили.Эксперт напоминает, что в прошлом году после парламентских выборов оппозиция также звала людей на баррикады. Стояла осень, шел дождь, на улице было холодно. Желающих выйти на протесты оказалось немного.

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

https://ria.ru/20210406/gruziya-1604353070.html

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, грузинская мечта - демократическая грузия, петр порошенко