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Главред "КП" сообщил, что журналист Можейко находится в изоляторе в Минске
Главред "КП" сообщил, что журналист Можейко находится в изоляторе в Минске - РИА Новости, 02.10.2021
Главред "КП" сообщил, что журналист Можейко находится в изоляторе в Минске
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко находится в изоляторе на... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:08
2021-10-02T17:48
в мире
минск
белоруссия
владимир сунгоркин
кгб белоруссии
весна
геннадий можейко
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске.Семь следователей провели обыск в его квартире."В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти")", — говорится в сообщении на сайте "КП", где приводятся слова матери репортера.Ранее не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" утверждал, что Можейко задержали в пятницу в Москве. Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.В Мининформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".
https://ria.ru/20211002/belorussiya-1752786687.html
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в мире, минск, белоруссия, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, весна, геннадий можейко
14:08 02.10.2021 (обновлено: 17:48 02.10.2021)
 
Главред "КП" сообщил, что журналист Можейко находится в изоляторе в Минске

Главред "КП" рассказал, что журналист Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
Семь следователей провели обыск в его квартире.
"В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти")", — говорится в сообщении на сайте "КП", где приводятся слова матери репортера.
Ранее не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" утверждал, что Можейко задержали в пятницу в Москве.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже журналиста "КП в Беларуси"
Правозащитники указывают, что Можейко взял интервью у одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ. Сунгоркин ранее связал блокировку сайта "Комсомольской правды в Беларуси" с этим материалом.
В Мининформе республики отметили, что доступ к сайту ограничили из-за того, что там "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".
Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудника ведомства смертельно ранили во время "специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди".
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В миреМинскБелоруссияВладимир СунгоркинКГБ БелоруссииВеснаГеннадий Можейко
 
 
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