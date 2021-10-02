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Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу

Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу - РИА Новости, 02.10.2021

Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу

Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T21:31

2021-10-02T21:31

2021-10-02T21:33

туризм

нальчик

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

северный кавказ

кавказ

зарина догузова

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НАЛЬЧИК, 2 окт - РИА Новости. Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."В планах на следующий год - проработка национального маршрута по Кавказу, он должен быть. Может быть, даже не один, а два", - сказала Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.Она добавила, что инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов."Наша задача - создать условия, чтобы специалисты могли разработать логистику", - отметила Догузова.По её словам, многие из существующих сегодня в стране маршрутов не продуманы, поэтому Ростуризм разработал критерии для их создания. "По этим новым стандартам мы уже аттестовали 11-12 маршрутов", - уточнила она.

https://ria.ru/20211002/gidy-1752681386.html

нальчик

северный кавказ

кавказ

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нальчик, федеральное агентство по туризму (ростуризм), северный кавказ, кавказ, зарина догузова