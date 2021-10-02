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Туризм
https://ria.ru/20211002/marshrut-1752827995.html
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу - РИА Новости, 02.10.2021
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу
Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:31
2021-10-02T21:33
туризм
нальчик
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
северный кавказ
кавказ
зарина догузова
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НАЛЬЧИК, 2 окт - РИА Новости. Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."В планах на следующий год - проработка национального маршрута по Кавказу, он должен быть. Может быть, даже не один, а два", - сказала Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.Она добавила, что инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов."Наша задача - создать условия, чтобы специалисты могли разработать логистику", - отметила Догузова.По её словам, многие из существующих сегодня в стране маршрутов не продуманы, поэтому Ростуризм разработал критерии для их создания. "По этим новым стандартам мы уже аттестовали 11-12 маршрутов", - уточнила она.
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нальчик, федеральное агентство по туризму (ростуризм), северный кавказ, кавказ, зарина догузова
21:31 02.10.2021 (обновлено: 21:33 02.10.2021)
 
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу

Глава Ростуризма Догузова: ведомство разработает национальный маршрут по Северному Кавказу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлава Ростуризма Зарина Догузова во время брифинга
Глава Ростуризма Зарина Догузова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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НАЛЬЧИК, 2 окт - РИА Новости. Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"В планах на следующий год - проработка национального маршрута по Кавказу, он должен быть. Может быть, даже не один, а два", - сказала Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.
Она добавила, что инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов.
"Наша задача - создать условия, чтобы специалисты могли разработать логистику", - отметила Догузова.
По её словам, многие из существующих сегодня в стране маршрутов не продуманы, поэтому Ростуризм разработал критерии для их создания. "По этим новым стандартам мы уже аттестовали 11-12 маршрутов", - уточнила она.
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ТуризмНальчикФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Северный КавказКавказЗарина Догузова
 
 
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