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Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу - РИА Новости, 02.10.2021
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу
Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:31
2021-10-02T21:31
2021-10-02T21:33
туризм
нальчик
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
северный кавказ
кавказ
зарина догузова
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НАЛЬЧИК, 2 окт - РИА Новости. Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова."В планах на следующий год - проработка национального маршрута по Кавказу, он должен быть. Может быть, даже не один, а два", - сказала Догузова на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.Она добавила, что инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов."Наша задача - создать условия, чтобы специалисты могли разработать логистику", - отметила Догузова.По её словам, многие из существующих сегодня в стране маршрутов не продуманы, поэтому Ростуризм разработал критерии для их создания. "По этим новым стандартам мы уже аттестовали 11-12 маршрутов", - уточнила она.
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нальчик, федеральное агентство по туризму (ростуризм), северный кавказ, кавказ, зарина догузова
21:31 02.10.2021 (обновлено: 21:33 02.10.2021)
Ростуризм разработает национальный маршрут по Кавказу
Глава Ростуризма Догузова: ведомство разработает национальный маршрут по Северному Кавказу