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Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко
Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021
Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:04
2021-10-02T13:04
в мире
сша
белоруссия
александр лукашенко
обсе
россия
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека."Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится", - заявил Лукашенко в интервью телекомпании CNN, отрывки которого приводит официальный сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государства убежден, что универсальных стандартов в этой сфере попросту не существует. Белорусский президент провел аналогии с попытками создать единые стандарты проведения выборов. "Стандартов нет. Мы с Россией предлагали: давайте выработаем в рамках ОБСЕ стандарты оценки тех или иных выборов. Вы не согласились, потому что у вас есть свои стандарты. Точно так и с правами человека", - констатировал он.При этом Лукашенко президент обратил внимание на факты нарушения прав человека, зафиксированные в том числе в самих США, а также в странах американского присутствия. "Вы угробили 12 человек в Афганистане (речь об ошибочном ракетном ударе вблизи аэропорта Кабула – ред.). Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле? Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь насчет смертей, гибели и так далее", - сказал белорусский президент.
https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752789936.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lukashenko-1752768912.html
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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, обсе, россия
13:04 02.10.2021
 
Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко

Глава Белоруссии Лукашенко: Запад не сможет подогнать мир под свои стандарты прав человека

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека.
"Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится", - заявил Лукашенко в интервью телекомпании CNN, отрывки которого приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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При этом Лукашенко президент обратил внимание на факты нарушения прав человека, зафиксированные в том числе в самих США, а также в странах американского присутствия. "Вы угробили 12 человек в Афганистане (речь об ошибочном ракетном ударе вблизи аэропорта Кабула – ред.). Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле? Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь насчет смертей, гибели и так далее", - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
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