https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752790184.html

Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко

Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.10.2021

Запад не подгонит мир под свои стандарты прав человека, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:04

2021-10-02T13:04

2021-10-02T13:04

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александр лукашенко

обсе

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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека."Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится", - заявил Лукашенко в интервью телекомпании CNN, отрывки которого приводит официальный сайт президента Белоруссии.Глава белорусского государства убежден, что универсальных стандартов в этой сфере попросту не существует. Белорусский президент провел аналогии с попытками создать единые стандарты проведения выборов. "Стандартов нет. Мы с Россией предлагали: давайте выработаем в рамках ОБСЕ стандарты оценки тех или иных выборов. Вы не согласились, потому что у вас есть свои стандарты. Точно так и с правами человека", - констатировал он.При этом Лукашенко президент обратил внимание на факты нарушения прав человека, зафиксированные в том числе в самих США, а также в странах американского присутствия. "Вы угробили 12 человек в Афганистане (речь об ошибочном ракетном ударе вблизи аэропорта Кабула – ред.). Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле? Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь насчет смертей, гибели и так далее", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752789936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lukashenko-1752768912.html

сша

белоруссия

россия

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в мире, сша, белоруссия, александр лукашенко, обсе, россия