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Лукашенко заявил, что не мстит ЕС с помощью мигрантов
Лукашенко заявил, что не мстит ЕС с помощью мигрантов - РИА Новости, 02.10.2021
Лукашенко заявил, что не мстит ЕС с помощью мигрантов
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:00
2021-10-02T13:00
в мире
литва
иран
евросоюз
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию."Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" - сказал Лукашенко в интервью телекомпании CNN, выдержки из которого публикует официальный сайт президента Белоруссии.Он обратил внимание, что Белоруссия - это сравнительно небольшая по территории и населению страна. "Я что десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек в Евросоюзе? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить", - отметил белорусский президент.По его словам, "мстить могут только слабые люди". "Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь", - сказал Лукашенко.В целом президент выразил уверенность, что у Белоруссии достаточно партнеров и друзей в мире, чтобы обойтись и без отношений с Евросоюзом. "Слушайте, мы жили без Европейского Союза и еще много лет проживем. Мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать, все элементарно может потребить Россия. Одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья. Мы там продадим еще что-то", - заявил Лукашенко.Среди рынков сбыта белорусской продукции он назвал и другие страны, например, Турцию, Иран, Пакистан, Индию. "У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752389029.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/granitsa-1750187233.html
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в мире, литва, иран, евросоюз, александр лукашенко, россия
13:00 02.10.2021
 
Лукашенко заявил, что не мстит ЕС с помощью мигрантов

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что не мстит ЕС за санкции с помощью мигрантов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
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"Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" - сказал Лукашенко в интервью телекомпании CNN, выдержки из которого публикует официальный сайт президента Белоруссии.
Он обратил внимание, что Белоруссия - это сравнительно небольшая по территории и населению страна. "Я что десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек в Евросоюзе? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить", - отметил белорусский президент.
По его словам, "мстить могут только слабые люди". "Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь", - сказал Лукашенко.
В целом президент выразил уверенность, что у Белоруссии достаточно партнеров и друзей в мире, чтобы обойтись и без отношений с Евросоюзом. "Слушайте, мы жили без Европейского Союза и еще много лет проживем. Мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать, все элементарно может потребить Россия. Одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай - наши друзья. Мы там продадим еще что-то", - заявил Лукашенко.
Среди рынков сбыта белорусской продукции он назвал и другие страны, например, Турцию, Иран, Пакистан, Индию. "У нас с ними нормальные отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", - подчеркнул глава государства.
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