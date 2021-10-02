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https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html
Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах
Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах - РИА Новости, 02.10.2021
Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшие из республики после президентских выборов прошлого года за рубеж представители оппозиции не... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:14
2021-10-02T12:14
в мире
литва
белоруссия
чехия
евросоюз
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшие из республики после президентских выборов прошлого года за рубеж представители оппозиции не революционеры, а жулье."Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали - значит, это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают", - сказал Лукашенко в интервью телекомпании CNN, отрывки которого приводит официальный сайт президента.В своем вопросе журналист упомянул об экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, выехавшей после выборов в Литву. В ответ Лукашенко отказался рассуждать "про персонаж в женском роде"."Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик", - пояснил он. Лукашенко отметил, что Тихановская сама попросила его, чтобы ее доставили на границу с Литвой, хотя "беглая" оппозиция пытается все представить иначе - якобы она бежала от преследования.В целом, говоря о белорусской оппозиции, президент пошутил, что "дай бог, чтобы всегда была такая оппозиция, как сейчас". "Лидеры оппозиции - это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения ", - заявил глава государства. По его мнению, "таких персонажей в Беларуси нет: они где-то там, у вас, на ваши деньги содержатся". "Если вы революционер и ввязались в революцию, а тем более пытались осуществить блицкриг, - на ваши деньги, здесь были такие, - так вы должны быть готовы ко всему. Что, не так в истории было? А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, как у нас это принято сегодня говорить, ну тогда это другой вопрос", - добавил белорусский президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину.
https://ria.ru/20211002/prezident-1752767099.html
https://ria.ru/20211002/samolet-1752763113.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/lukashenko-1752768912.html
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в мире, литва, белоруссия, чехия, евросоюз, александр лукашенко, кгб белоруссии
12:14 02.10.2021
 
Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах

Лукашенко о покинувших Белоруссию оппозиционерах: сбежали — значит, это жулье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшие из республики после президентских выборов прошлого года за рубеж представители оппозиции не революционеры, а жулье.
"Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали - значит, это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают", - сказал Лукашенко в интервью телекомпании CNN, отрывки которого приводит официальный сайт президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 07:59
Лукашенко назвал условие, при котором он станет вечным президентом
В своем вопросе журналист упомянул об экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, выехавшей после выборов в Литву. В ответ Лукашенко отказался рассуждать "про персонаж в женском роде".
"Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик", - пояснил он. Лукашенко отметил, что Тихановская сама попросила его, чтобы ее доставили на границу с Литвой, хотя "беглая" оппозиция пытается все представить иначе - якобы она бежала от преследования.
"Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить… Вас или дезинформировали, или вы хотите дезинформировать ваших зрителей и слушателей", - подчеркнул Лукашенко.
В целом, говоря о белорусской оппозиции, президент пошутил, что "дай бог, чтобы всегда была такая оппозиция, как сейчас". "Лидеры оппозиции - это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения ", - заявил глава государства. По его мнению, "таких персонажей в Беларуси нет: они где-то там, у вас, на ваши деньги содержатся". "Если вы революционер и ввязались в революцию, а тем более пытались осуществить блицкриг, - на ваши деньги, здесь были такие, - так вы должны быть готовы ко всему. Что, не так в истории было? А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, как у нас это принято сегодня говорить, ну тогда это другой вопрос", - добавил белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 02:25
Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
Вчера, 08:34В мире
Лукашенко пригрозил Западу слиянием с Россией в случае агрессии
 
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