https://ria.ru/20211002/kudrin-1752801796.html

Кудрин порекомендовал работать в сфере креативной индустрии

Кудрин порекомендовал работать в сфере креативной индустрии - РИА Новости, 02.10.2021

Кудрин порекомендовал работать в сфере креативной индустрии

Сфера креативной индустрии растет быстрее других секторов экономики во всем мире, на таких специалистов в ближайшие десятилетия будет большой спрос, считает... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:42

2021-10-02T15:42

2021-10-02T17:35

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сфера креативной индустрии растет быстрее других секторов экономики во всем мире, на таких специалистов в ближайшие десятилетия будет большой спрос, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Это направление растет быстрее всех других секторов экономики в мире. С чем это связано? С тем, что в общем-то жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта, идет так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека", - сказал он в ходе сессии "О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике" форума "Мастера.Forum".По словам Кудрина, на креативных специалистов большой спрос. "Мы стоим перед тем, что в ближайшие десятилетия доля этой креативной экономики в мировой экономике увеличится", - продолжил он."Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия, здесь будет новый спрос на совершенствование любой продукции - от станков в промышленности, каких-то производственных комплексов, которые должны быть тоже очень дизайнерскими, воплощать в себе совершенно новые потребительские качества, до совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме", - считает глава Счетной палаты.Он отметил, что в США этот рынок достиг уже 1 триллиона долларов, в Китае - практически столько же. "У нас в стране - около двух с половиной триллионов рублей. Где-то чуть больше 2% ВВП мы сейчас в зоне этих индустрий имеем. По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%", - указал Кудрин.

https://ria.ru/20210929/shkola-1752302834.html

https://ria.ru/20210827/sobyanin-1747587842.html

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китай

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экономика, сша, китай, алексей кудрин, россия