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Депутат Госдумы назвал намерения Киева "вернуть" Крым "нездравой идеей"
Депутат Госдумы назвал намерения Киева "вернуть" Крым "нездравой идеей" - РИА Новости, 02.10.2021
Депутат Госдумы назвал намерения Киева "вернуть" Крым "нездравой идеей"
Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек назвал фантазиями и нездравой идеей намерения украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:46
2021-10-02T18:46
в мире
украина
киев
республика крым
верховная рада украины
госдума рф
донбасс
руслан бальбек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек назвал фантазиями и нездравой идеей намерения украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.Ранее депутаты украинской партии "Слуга народа" в ходе совещания представили цели на 2030 год, согласно которым к этому году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс. Фото слайда опубликовала заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая."У официального Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. Уже и сроки обозначили своей "великой победы", и фотографии напечатали. Такое ощущение, что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда. Ну и втайне от зрителей, наверное, есть приписка - необязательно к исполнению, мол, фантазируйте, сколько душе угодно, главное, чтобы линия была государственная", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих"."Потом так называемые подрядчики соревнуются друг с другом, кто быстрее "вернет" Крым и каким образом это сделает", - сказал депутат.
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украина
киев
республика крым
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в мире, украина, киев, республика крым, верховная рада украины, госдума рф, донбасс, руслан бальбек
18:46 02.10.2021
 
Депутат Госдумы назвал намерения Киева "вернуть" Крым "нездравой идеей"

Депутат Госдумы Бальбек назвал идею Киева "вернуть" Крым фантазией и "нездравой идеей"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек назвал фантазиями и нездравой идеей намерения украинских властей вернуть контроль над Крымом к 2030 году.
Ранее депутаты украинской партии "Слуга народа" в ходе совещания представили цели на 2030 год, согласно которым к этому году Украина должна "вернуть" Крым и Донбасс. Фото слайда опубликовала заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
"У официального Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. Уже и сроки обозначили своей "великой победы", и фотографии напечатали. Такое ощущение, что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые - как вернуть Крым и когда. Ну и втайне от зрителей, наверное, есть приписка - необязательно к исполнению, мол, фантазируйте, сколько душе угодно, главное, чтобы линия была государственная", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, под подобные "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих".
"Потом так называемые подрядчики соревнуются друг с другом, кто быстрее "вернет" Крым и каким образом это сделает", - сказал депутат.
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В миреУкраинаКиевРеспублика КрымВерховная Рада УкраиныГосдума РФДонбассРуслан Бальбек
 
 
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