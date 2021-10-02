https://ria.ru/20211002/krizis-1752830520.html

Этой зимой кризис на Украине неизбежен

Этой зимой кризис на Украине неизбежен

Этой зимой кризис на Украине неизбежен

Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:31

2021-10-02T22:31

2021-10-02T23:08

экономика

в мире

украина

газпром

виктор суслов (украинский экономист)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала "Первый независимый".Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения страны, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате республику ожидает энергетический кризис.Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 миллиарда кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу."Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах", — уточнил он.По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине."Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис", — подчеркнул он.С начала года на Украине подорожал газ, а власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах начались протесты с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на голубое топливо, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых областях в среднем на 30 процентов.В последние недели цена на газ взлетела до рекордных отметок: еще месяц назад стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а уже в конце сентября она почти достигла отметки в 1200 долларов.Кроме того, на днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752792839.html

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752817501.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, газпром, виктор суслов (украинский экономист)