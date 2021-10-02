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Россиянам рассказали, почему нужно смириться с риском кризиса
Гражданам рассказали, когда придет кризис - РИА Новости, 02.10.2021
Россиянам рассказали, почему нужно смириться с риском кризиса
Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер"... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:15
2021-10-02T01:15
экономика
экономический кризис
андрей кочетков
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.Явления, которые можно предсказать, можно и предотвратить, пояснил он.Современные экономические власти стран для улучшения положения используют старые схемы по накачиванию экономик деньгами, не обращая внимания на такие негативные последствия, как усиление инфляции или рост долговой нагрузки.Однако эти проблемы также со временем нивелируются: так, рост инфляции позволяет сжечь лишний долг. Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может.Однако кризис — это постоянное явление человеческой цивилизации, считает эксперт. Оно становится более заметным, когда ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который уже требует поиска новых путей решения, заключил собеседник агентства.
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экономика, экономический кризис, андрей кочетков, россия
01:15 02.10.2021
 
Гражданам рассказали, когда придет кризис

Аналитик Кочетков: кризис — это непредвиденное явление, поэтому ждать его бессмысленно

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Явления, которые можно предсказать, можно и предотвратить, пояснил он.
Современные экономические власти стран для улучшения положения используют старые схемы по накачиванию экономик деньгами, не обращая внимания на такие негативные последствия, как усиление инфляции или рост долговой нагрузки.
Однако эти проблемы также со временем нивелируются: так, рост инфляции позволяет сжечь лишний долг. Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может.
Однако кризис — это постоянное явление человеческой цивилизации, считает эксперт. Оно становится более заметным, когда ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который уже требует поиска новых путей решения, заключил собеседник агентства.
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ЭкономикаЭкономический кризисАндрей КочетковРоссия
 
 
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