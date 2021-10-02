https://ria.ru/20211002/krizis-1752759962.html
Россиянам рассказали, почему нужно смириться с риском кризиса
Гражданам рассказали, когда придет кризис - РИА Новости, 02.10.2021
Россиянам рассказали, почему нужно смириться с риском кризиса
Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер"... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:15
2021-10-02T01:15
2021-10-02T01:15
экономика
экономический кризис
андрей кочетков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600143825_0:284:3067:2009_1920x0_80_0_0_a9a057e9aab8eb2ba761624beff8b325.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.Явления, которые можно предсказать, можно и предотвратить, пояснил он.Современные экономические власти стран для улучшения положения используют старые схемы по накачиванию экономик деньгами, не обращая внимания на такие негативные последствия, как усиление инфляции или рост долговой нагрузки.Однако эти проблемы также со временем нивелируются: так, рост инфляции позволяет сжечь лишний долг. Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может.Однако кризис — это постоянное явление человеческой цивилизации, считает эксперт. Оно становится более заметным, когда ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который уже требует поиска новых путей решения, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600143825_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5fe9ecd646d4620ef95b1ef8ea50cd55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, экономический кризис, андрей кочетков, россия
Гражданам рассказали, когда придет кризис
Аналитик Кочетков: кризис — это непредвиденное явление, поэтому ждать его бессмысленно
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Кризис представляет собой непредвиденное изменение ситуации, поэтому ждать его нет смысла, рассказывает агентству "Прайм
" ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков
.
Явления, которые можно предсказать, можно и предотвратить, пояснил он.
Современные экономические власти стран для улучшения положения используют старые схемы по накачиванию экономик деньгами, не обращая внимания на такие негативные последствия, как усиление инфляции или рост долговой нагрузки.
Однако эти проблемы также со временем нивелируются: так, рост инфляции позволяет сжечь лишний долг. Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может.
Однако кризис — это постоянное явление человеческой цивилизации, считает эксперт. Оно становится более заметным, когда ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который уже требует поиска новых путей решения, заключил собеседник агентства.