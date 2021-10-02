https://ria.ru/20211002/kosovo-1752804589.html

Косовское спецподразделение отвели с двух КПП на севере края

Косовское спецподразделение отвели с двух КПП на севере края - РИА Новости, 02.10.2021

Косовское спецподразделение отвели с двух КПП на севере края

Бойцы спецподразделения косовского МВД отведены с КПП "Ярине" и КПП "Брняк" на севере края после снятия блокады местными сербами, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:11

2021-10-02T16:11

2021-10-02T17:28

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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Бойцы спецподразделения косовского МВД отведены с КПП "Ярине" и КПП "Брняк" на севере края после снятия блокады местными сербами, передает портал Kosovo online.Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в четверг временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО после отзыва спецназа МВД самопровозглашенного Косово от КПП "Ярине" и "Брняк" и снятия блокады трассы местными сербами.Строительная техника для блокады трассы и силы косовского спецназа находились не на самом КПП "Ярине", а в двух километрах от него на косовской территории, куда и прибыли натовские военные на джипах и грузовиках.После 12.00 (13.00) после разблокирования второй полосы трассы на Ярине бойцы ROSU начали отходить, но вскоре прекратили отведение и потребовали убрать грузовик с баннером "Добро пожаловать в Сообщество сербских общин". Его переместили, и около 13.45 (14.45 мск) они окончательно покинули Ярине. Близ Брняка также были освобождены от блокады обе полосы.Белград и Пришина ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" при въезде в Сербию, будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.Белград и Пришина стороны ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" при въезде в Сербию, будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.

https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html

https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html

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