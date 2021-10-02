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В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 02.10.2021
В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:33
2021-10-02T11:33
2021-10-02T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4032, 2. Санкт-Петербург - 2494, 3. Московская область - 1483", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 25, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки
Оперштаб: в Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки