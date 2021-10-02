https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782464.html

В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 02.10.2021

В Москве выявили 4032 случая заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:33

2021-10-02T11:33

2021-10-02T11:33

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4032, 2. Санкт-Петербург - 2494, 3. Московская область - 1483", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 25, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 14.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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