https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752782168.html

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.10.2021

В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране зарегистрировали 25 219 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:31

2021-10-02T11:31

2021-10-02T13:52

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 25 219 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Вчера выявили 24 522 инфицированных, это наибольший показатель с 19 июля. Темп прироста составил 0,33 процента.Умерли 886 человек (накануне — 887, максимум за время эпидемии в России). Из больниц выписали 17 852 пациента. Больше всего заразившихся в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), меньше всего — в Магаданской области (25), на Чукотке (16) и в Ненецком автономном округе (14).Всего с начала пандемии выявили 7 560 767 случаев инфекции. Зафиксированы 209 028 летальных исходов, выздоровели более 6,7 миллиона человек.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии