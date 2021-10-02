11:31 02.10.2021 (обновлено: 13:52 02.10.2021)
В России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в России выявили 25 219 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За сутки в стране зарегистрировали 25 219 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Вчера выявили 24 522 инфицированных, это наибольший показатель с 19 июля. Темп прироста составил 0,33 процента.
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Умерли 886 человек (накануне — 887, максимум за время эпидемии в России). Из больниц выписали 17 852 пациента.
Больше всего заразившихся в Москве (4032), Санкт-Петербурге (2494) и Подмосковье (1483), меньше всего — в Магаданской области (25), на Чукотке (16) и в Ненецком автономном округе (14).
Всего с начала пандемии выявили 7 560 767 случаев инфекции. Зафиксированы 209 028 летальных исходов, выздоровели более 6,7 миллиона человек.
Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также указывала, что среди умерших практически нет привитых.