https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752761867.html

В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19

В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021

В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19

Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T01:31

2021-10-02T01:31

2021-10-02T01:31

распространение коронавируса

в мире

сша

дженнифер псаки

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США.При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.По разным подсчетам, число умерших от коронавируса либо достигло, либо в ближайшее время достигнет 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html

сша

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2021

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в мире, сша, дженнифер псаки, коронавирус covid-19