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В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:31
2021-10-02T01:31
2021-10-02T01:31
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США.При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.По разным подсчетам, число умерших от коронавируса либо достигло, либо в ближайшее время достигнет 700 тысяч человек.
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в мире, сша, дженнифер псаки, коронавирус covid-19
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
Псаки: в США от коронавируса умерли 700 тысяч человек, это ужасающее число