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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752761867.html
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T01:31
2021-10-02T01:31
распространение коронавируса
в мире
сша
дженнифер псаки
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США.При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.По разным подсчетам, число умерших от коронавируса либо достигло, либо в ближайшее время достигнет 700 тысяч человек.
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в мире, сша, дженнифер псаки, коронавирус covid-19
01:31 02.10.2021
 
В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19

Псаки: в США от коронавируса умерли 700 тысяч человек, это ужасающее число

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Белый дом назвал "ужасающим" число смертей от COVID, которое, по некоторым данным, достигло 700 тысяч человек в США.
"Это потрясающее, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии", - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
При этом она заявила, что администрация сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения на настоящий момент. По ее словам, это помогло спасти сотни тысяч жизней.
По разным подсчетам, число умерших от коронавируса либо достигло, либо в ближайшее время достигнет 700 тысяч человек.
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 20:18Распространение коронавируса
В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДженнифер ПсакиКоронавирус COVID-19
 
 
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