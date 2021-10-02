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В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа - РИА Новости, 02.10.2021
В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:22
2021-10-02T09:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин в Instagram уточнил, что у одной из жильцов ожоги 95 процентов тела, у другого — 35, оба находятся в реанимации.При взрыве частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не пострадали.Спасатели эвакуировали 100 человек. На месте ЧП находятся еще 75 сотрудников, к ликвидации последствий также привлекли 24 единицы техники.Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
08:22 02.10.2021 (обновлено: 09:47 02.10.2021)
 
В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, пострадали два человека

© Фото : СУ СК России по Нижегородской областиНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин в Instagram уточнил, что у одной из жильцов ожоги 95 процентов тела, у другого — 35, оба находятся в реанимации.
При взрыве частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не пострадали.
Спасатели эвакуировали 100 человек. На месте ЧП находятся еще 75 сотрудников, к ликвидации последствий также привлекли 24 единицы техники.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
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