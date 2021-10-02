https://ria.ru/20211002/khlopok-1752768350.html

В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа - РИА Новости, 02.10.2021

В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:22

2021-10-02T08:22

2021-10-02T09:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин в Instagram уточнил, что у одной из жильцов ожоги 95 процентов тела, у другого — 35, оба находятся в реанимации.При взрыве частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Несущие конструкции не пострадали.Спасатели эвакуировали 100 человек. На месте ЧП находятся еще 75 сотрудников, к ликвидации последствий также привлекли 24 единицы техники.Следователи возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210910/ozhogi-1749552356.html

нижний новгород

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2021

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Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного, пострадали 2 человека, детей среди пострадавших нет, погибших нет. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло. По данным регионального минздрава, пострадавшие - мужчина 50 лет и женщина 50 лет, оба доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. 2021-10-02T08:22 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород